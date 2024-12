Smartphone top di gamma: due potrebbero non arrivare mai in Europa

Il 2024 si sta per concludere e sono stati davvero tanti gli smartphone che hanno sollevato tanta attenzione da parte degli utenti. Molti degli ultimi top di gamma presentati sono arrivati dal versante orientale del pianeta ma ce ne sono alcuni che potrebbero addirittura non vedere mai il sole europeo. Stando a quanto riportato, sebbene il 2025 si prospetti un anno molto importante per i dispositivi top di gamma, Vivo X200 Ultra e dell’Oppo Find X8 Ultra potrebbero non uscire dalla Cina.

Questa scelta limiterebbe dunque l’accesso a due dei telefoni più avanzati mai realizzati prima d’ora.

Vivo X200 Ultra: un sogno per gli appassionati di fotografia

Il Vivo X200 Ultra, atteso per la metà del 2025, promette di rivoluzionare la fotografia mobile. Tra le caratteristiche principali ci sarebbe il nuovo sensore Sony LYT-818, presente sia nella fotocamera principale che in quella ultrawide.

Per la fotocamera periscopica, Vivo avrebbe scelto un sensore Samsung HPX personalizzato, con ben 200 MP, pensato per catturare dettagli incredibili anche a grandi distanze. Un pacchetto fotografico così completo lo rende uno dei dispositivi più interessanti per chi ama la fotografia.

Oppo Find X8 Ultra: Hasselblad alza il livello

Anche Oppo sembra voler spingere l’asticella più in alto con il Find X8 Ultra. Tra le novità più interessanti ci sarebbe un sensore multi-spettrale Hasselblad, progettato per migliorare la precisione dei colori e le prestazioni in situazioni di scarsa luce. Pur mantenendo molte caratteristiche del suo predecessore, il Find X7 Ultra, questa innovazione potrebbe renderlo un dispositivo unico.

Le alternative globali: Vivo X200 Pro e Oppo Find X8 Pro

Se le voci sull’esclusività per il mercato cinese si rivelassero vere, chi cerca un dispositivo di fascia alta potrebbe considerare il Vivo X200 Pro o l’Oppo Find X8 Pro, entrambi disponibili globalmente. Anche se non raggiungono le stesse vette in termini di specifiche, offrono un’ottima esperienza d’uso e fotocamere di qualità.