Mancano pochissimi mesi al debutto del nuovo flagship OPPO Find X8 Ultra; questo dovrebbe essere, stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, un top di gamma incredibile, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia. Andiamo con ordine e cerchiamo di fare un riassunto delle news trapelate finora.

OPPO Find X8 Ultra: cosa sappiamo ad oggi?

Sappiamo che OPPO ha lanciato soltanto di recente le nuove ammiraglie Find X8 e Find X8 Pro in Cina e nel resto del mondo. Ora invece, pare che sia arrivato il momento di conoscere la variante di punta chiamata Find X8 Ultra. A confermare questi dettagli ci ha pensato il noto insider sul portale di microblogging cinese Weibo; ha riferito infatti, che il dispositivo in arrivo ha il nome in codice “Everest” e che presto giungerà sul mercato internazionale. Sarà pronto a sfidare le ammiraglie come Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra e non solo. Il leakster suggerisce anche che questo gadget avrà una scheda tecnica impressionante. Si parla di un pannello con risoluzione 2K, due fotocamere periscopiche, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, una batteria capiente al silicio/carbonio e non solo. Il suo punto di forza sarà, come sempre, il comparto fotografico.

Oltre al chipset di ultima generazione di Qualcomm, vedremo due lenti a doppio periscopio che permetteranno di effettuare transizioni fluide con gli zoom 3X e 6X. La qualità degli scatti sarà oltremodo eccellente, con uno zoom digitale pari a 30X, una funzionalità vista già nel Find X7 Ultra (device che non è mai arrivato nel nostro territorio).

Avrà un sensore Sony LYT900 da ben 50 Megapixel da un pollice e un’ultrawide Sony IMX882 da 50 Megapixel da 1/1,95 pollici. I due tele invece, saranno un Sony LYT 701 da 50 Mega e un Sony IMX 882 da 50 Mega con lunghezza focale di 150 mm.

Non di meno, il pannello principale dovrebbe essereun pannello OLED BOE X2 LTPO da ben 6,82 pollici con refresh rate aggiornabile fino a 120 Hz. Restate connessi con noi; il debutto è previsto per inizio del 2025.