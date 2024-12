WhatsApp: ora creare gruppi e community sarà molto più semplice

Di continuo WhatsApp tende ad aggiornarsi e questa volta il lavoro su una funzionalità a cui gli sviluppatori pensavano da tempo è andato a buon fine. Il colosso infatti sta lavorando a una nuova funzione per rendere più intuitiva la gestione e la creazione di gruppi e community. Secondo WABetaInfo, questa novità è in fase di sviluppo e potrebbe arrivare con i prossimi aggiornamenti dell’app di messaggistica.

Nuova gestione centralizzata per gruppi e community su WhatsApp

Con l’aggiornamento beta per Android 2.24.25.26, disponibile tramite il Google Play Beta Program, WhatsApp sta testando un approccio più semplice e immediato per creare e gestire gruppi e community. L’obiettivo principale è centralizzare tutti gli strumenti di creazione direttamente nella scheda Chat, eliminando il bisogno di accedere alla scheda Community e al pulsante flottante che attualmente viene utilizzato.

Questa modifica mira a ridurre la complessità del processo, integrando tutte le funzioni in un’unica area. I primi test mostrano due nuovi banner informativi che guidano gli utenti nella scoperta di questa funzionalità: uno evidenzia la nuova posizione degli strumenti, mentre l’altro ne sottolinea la semplicità.

Un design più pulito e funzionale: WhatsApp migliora tutto

Già con la versione beta 2.24.24.14, WhatsApp aveva introdotto un layout ridisegnato per la scheda Community, più compatto e chiaro. Ora, con la beta 2.24.25.26, la rimozione del pulsante flottante semplifica ulteriormente l’interfaccia, permettendo una gestione più lineare dei gruppi e una visualizzazione meno affollata.

In aggiunta, WhatsApp sta testando un nuovo pulsante per avviare rapidamente chat vocali all’interno dei gruppi, migliorando ulteriormente l’esperienza d’uso.

La funzione in questione è ancora in fase di sviluppo ed è per questo che non è disponibile per nessuno. Anche gli iscritti al programma beta non possono ancora accedervi. Allo stesso tempo tutto dovrebbe arrivare nei prossimi aggiornamenti, confermando dunque la volontà da parte di WhatsApp di aumentare la semplicità delle funzioni che offre al suo pubblico.