Microsoft continua a rivoluzionare l’esperienza utente. Ciò grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale. L’azienda di Redmond, infatti, sta ampliando il test della funzionalità Recall AI sui PC Copilot Plus dotati di processori Intel e AMD. Dopo il debutto della preview su dispositivi Qualcomm, l’innovazione tecnologica promette di ridefinire il modo in cui gli utenti interagiscono con i propri dispositivi e gestiscono le informazioni.

Novità AI offerte da Microsoft

Recall AI si distingue per la capacità di catturare screenshot in automatico delle attività svolte sul PC. Inoltre, la funzione le organizza in una timeline e rendendole reperibili tramite ricerche. Tale caratteristica si rivela particolarmente utile per utenti professionali e creativi che necessitano di tenere traccia di progetti complessi. O anche che hanno bisogno di recuperare informazioni passate con facilità.

Consapevole delle preoccupazioni legate alla privacy, Microsoft ha introdotto un approccio rigoroso per garantire la sicurezza dei dati. L’attivazione della funzione è opzionale. Inoltre, gli utenti mantengono il controllo completo sui contenuti salvati. Gli utenti possono anche personalizzare l’esperienza escludendo specifiche app o siti web dalla registrazione. Un’opzione che aumenta la versatilità e garantisce una maggiore trasparenza.

Accanto a Recall, Microsoft sta testando Click to Do. Una funzione che consente di interagire con gli screenshot registrati. Gli utenti possono copiare testo, salvare immagini o eseguire altre azioni con l’AI, semplicemente cliccando sugli elementi visivi degli screenshot. Tale funzionalità, attivabile anche indipendentemente da Recall, promette di semplificare ulteriormente le attività quotidiane.

Le innovazioni proposte da Microsoft sottolineano l’impegno dell’azienda nel portare l’intelligenza artificiale al centro dell’esperienza Windows. Ciò combinando produttività e creatività in modi senza precedenti. Con Recall AI e le altre funzionalità in fase di test, l’azienda dimostra di voler anticipare le esigenze degli utenti. Il tutto bilanciando innovazione e tutela della privacy. Elementi che nell’attuale settore tecnologico sono alla base dell’innovazione e dell’esperienza degli utenti.