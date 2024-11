Nel corso del prossimo anno, Oppo presenterà al mondo i nuovi smartphone pensati per unire due particolari esigenze degli utenti. Da un lato, i nuovi device saranno dei flagship con una scheda tecnica di assoluto livello, dall’altro avranno dimensioni compatte.

Potendo contare sulle sinergie interne al gruppo, ci aspettiamo il debutto di smartphone top di gamma compatti sia sotto il marchio OnePlus sia sotto quello Oppo. Stando alle indiscrezioni emerse in queste ore, possiamo scoprire maggiori dettagli in merito ai due dispositivi.

Il dispositivo realizzato da Oppo potrebbe far parte della famiglia Find X8 e il possibile debutto è atteso insieme al Find X8 Ultra. Gli analisti indicano che lo smartphone potrebbe chiamarsi Find X8 Mini e arrivare nella primavera del 2025.

Oppo e OnePlus potrebbero presentare, nel corso del 2025, due dispositivi pensati per la fascia alta del mercato ma con dimensioni compatte

Per quanto riguarda OnePlus, invece, il piccolo top di gamma sarà inserito nella gamma Ace e potrebbe arrivare nel corso del secondo trimestre del 2025. Purtroppo, allo stato attuale è troppo presto per poter identificare un nome di modello attendibile.

Un altro aspetto molto importante riguarda la possibile scheda tecnica. I due dispositivi potranno contare su similitudini importanti ma anche su differenze notevoli. Infatti, OnePlus sembra aver scelto per il proprio device il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Per l’Oppo Find X8 Mini, invece, il chipset di riferimento sarà il MediaTek Dimensity 9400.

Passando al display, OnePlus adotterà un pannello OLED da 6,31 pollici dotato di una risoluzione da 1.5K e refresh rate a 120Hz. Considerando questi elementi, ci aspettiamo un device votato alla fruizione dei contenuti multimediali e giochi ad altissimo livello. Anche la soluzione Oppo potrebbe utilizzare le stesse caratteristiche ma con un fornitore di display differente.

Considerando le dimensioni contenute, l’assemblaggio interno potrebbe causare scelte drastiche a livello di hardware. In particolare, ci riferiamo al comparto fotografico che potrebbe non trovare lo spazio necessario all’interno di una scocca compatta.

Ricordiamo che, al momento, si tratta solo di indiscrezioni non confermate. Bisognerà attendere il prossimo anno per avere maggiori dettagli in merito a questi due device realizzati da Oppo e Oneplus.