Il mondo degli smartphone da sempre è caratterizzato da una costante competizione da parte dei produttori nell’offrire tecnologie rivoluzionarie che rendano i propri prodotti i più desiderati sul mercato e ovviamente i più acquistati per un guadagno importante in termini economici.

All’interno di questa gara, ovviamente è presente anche Oppo che vuole dire la sua con i propri prodotti immessi sul mercato ogni anno, proprio quest’anno potrebbe essere il momento giusto per l’azienda per lanciare qualcosa di nuovo soprattutto in ambito gaming, una branca che sta prendendo largamente piede nel mondo degli smartphone grazie all’arrivo di processori e hardware sempre più potenti e in grado di offrire esperienze di gioco decisamente soddisfacenti.

Il leak di Venom

Delle info in più sulle intenzioni di Oppo ci arrivano direttamente dal noto leaker Ice Universe, il quale con un posto su X ha annunciato l’arrivo di una tecnologia chiamata Venom che ha l’obiettivo di offrire un’esperienza di gioco decisamente rivoluzionata in termini di efficienza, consumi e gestione delle temperature, l’utente in questione parla addirittura Di un miglioramento generazionale, nel dettaglio l’azienda andrebbe ad agire direttamente sul design del processore, permettendogli una migliore gestione di tutto ciò che ruota attorno ai consumi, in termini più Semplicistici, grazie a questa tecnologia, un processore Snapdragon 8 Gen 3 potrebbe trasformarsi in un Gen 3.5.

Si tratta ovviamente di un’affermazione davvero forte che dovrà necessariamente essere confermata con i fatti, in tutta probabilità però questa tecnologia esordirà con l’arrivo dei nuovi prodotti dell’azienda cinese previsti per la fine di quest’anno, di conseguenza non rimane che attendere per toccare con mano Venom, una nuova tecnologia dedicata al gaming prodotta da Oppo.

Ovviamente si tratta di notizie trapelate online da canali non ufficiali di conseguenza, sebbene il leaker sia decisamente uno o tre più affidabili, c’è da considerare anche la possibilità che quanto detto non si traduca in realtà e rimanga solamente un’ipotesi non confermata.