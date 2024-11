Il 2025 si presenta come l’anno delle grandi novità, novità su cui i costruttori automobilistici stanno attualmente lavorando per riuscire a conquistare il maggior numero di utenti possibile. Tra i costruttori che il prossimo anno porteranno al debutto nuovi modelli, non possiamo non citare BMW. Non a caso, il costruttore tedesco BMW presenterà il primo modello basato sulla piattaforma Neue Klasse. Piattaforma che sarà utilizzata sulle vetture elettriche future del brand bavarese.

Nello specifico, nel 2025 a portare al debutto la piattaforma Neue Klasse sarà la BMW iX3. Al momento, ad offrirci un’idea di quello che sarà il prossimo SUV ad arrivare sul mercato sono alcune foto spia diffuse sul web e un render che ci consente di capire meglio come saranno le linee che andranno a contraddistinguere il mezzo. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alla iX3 di cui siamo a conoscenza.

BMW iX3: un render anticipa le linee del SUV

Il primo modello a poggiare sulla piattaforma Neue Klasse sarà, come anticipato, la nuova BMW iX3. Oltre alla foto spia diffuse in precedenza sul web, grazie ad un render abbiamo la possibilità di capire come potrebbero essere le linee che contraddistingueranno il modello del marchio tedesco. Tutto ciò grazie al lavoro effettuato da Nikita Chuicko di Kolesa che ha trasformato i brevetti al fine di avere un’idea più dettagliata.

Naturalmente, il render dà la possibilità avvicinarci leggermente a quello che sarà il nuovo design che il costruttore tedesco ha deciso di adottare sulle sue vetture di prossima generazione. Non dimentichiamo che il cosiddetto look Neue Klasse sarà il carattere distintivo anche delle le prossime vetture endotermiche.

La novità che andrà a contraddistinguere la iX3 sarà l’addio al doppio rene di dimensioni XXL visto che sembrerebbe che il costruttore abbia scelto una soluzione differente. Inoltre, foto spia e render consentono di vedere vedere la presenza di gruppi ottici orizzontali, un diffusore e maniglie delle portiere in linea con la carrozzeria. Dal punto di vista tecnico, sappiamo che la piattaforma Neue Klasse supporta l’architettura a 800 V. Non ci resta dunque che attendere aggiornamenti ufficiali da parte del costruttore tedesco.