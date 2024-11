OnePlus sta architettando un pieghevole a conchiglia: l’uscita del device è prevista nel corso del 2025, probabilmente nel secondo trimestre. Lo sostiene il leaker Digital Chat Station sul social network cinese Weibo.

Oltre che nei confini della propria patria, non è da escludere uno spiraglio anche all’estero: l’Ace 3 è diventato fuori dalla Cina l’OnePlus 12R, l’Ace 5 dovrebbe diventare il 13R, per esempio. Ma per ora semplicemente non sappiamo quali siano i piani dell’azienda. La fonte comunque parla espressamente di “flagship compatto”, quindi è piuttosto chiaro che, gamma Ace o no, possiamo aspettarci caratteristiche tecniche al top, quantomeno considerando il form factor.

Le novità

Le indiscrezioni che corrono riguardano un modello a conchiglia di OnePlus si rincorrono da un bel po’ di tempo, anche molto prima dell’uscita del pieghevole a libro Open. La società che possiede OnePlus, OPPO, ha anche uno dei “flip” più piacevoli da usare in assoluto e li distribuisce anche al di fuori della Cina, eppure qui non è mai stato fatto il lavoro di rebranding e ottimizzazione visto appunto con Find N3 e OnePlus Open.

Più in generale, possiamo dire che il rapporto con i pieghevoli delle due aziende sia un po’ particolare, per lo meno. In base al modus operandi degli anni passati le nuove generazioni avrebbero dovuto arrivare già da qualche tempo, e invece per ora tutto tace. La società ha a quanto pare deciso di ritardare di qualche mese per avvalersi dell’hardware più nuovo e sofisticato, almeno questa è la linea ufficiale. Alcune indiscrezioni però dicevano che le società avessero quantomeno valutato di abbandonare il settore per intero.

In ogni caso, detto questo le informazioni concrete su questo “OnePlus Flip”, possiamo precisiamo, infine, che è un nome inventato, per quanto tutto sommato plausibile e stanno a zero. Immaginiamo comunque che sarà una versione rimarcata di OPPO Find N5 Flip.