Sono recentemente emerse online le specifiche del prossimo atteso flagship di Nothing. Nothing Phone 3 verrà proposto in due versioni, incluso un nuovo modello Pro. Sappiamo già molte cose difatti: lo smartphone è stato avvistato su Geekbench. Con un punteggio di 1.149 nei test single-core e 2.813 nei test multi-core, il modello testato sembra puntare su prestazioni solide nella fascia media.

Ecco le novità

Il modello identificato su Geekbench con il numero A059, associato al Nothing Phone “base”, è alimentato dal processore Snapdragon 7s Gen 3. Questo chip, dotato di una configurazione a otto core, ovvero 1 core primario a 2,5 GHz, 3 core performance a 2,4 GHz e 4 efficiency core a 1,8 GH, è affiancato da una GPU Adreno 810, garantendo prestazioni equilibrate per moltissime applicazioni di uso quotidiano.

Altre specifiche includono:

Sistema operativo Android 15 con skin NothingOS 3.0.

8 GB di RAM nella configurazione testata, con possibili altre configurazioni in arrivo

Display da 6,5 pollici

Come anticipato secondo delle notizie, il prossimo anno, nel 2025, Nothing potrebbe raddoppiare l’offerta, facendo uscire anche un modello Pro un po’ più performante. Il Nothing Phone Pro, identificato con il numero A059P, potrebbe offrire prestazioni superiori grazie al chip Dimensity 9400 di MediaTek. Il Pro dovrebbe disporre di un display più grande da 6,7 pollici.

Il tema del nome rimane ovviamente un’incognita: guardando a ciò che fanno gli altri brand, è possibile che questo modello si chiamerà Nothing Phone Pro, mentre guardando alla storia recente di Nothing, non è da escludere che si chiamerà invece Nothing Phone Plus.

Al di là di tutto, però, secondo le principali indiscrezioni, il Nothing Phone 3 ‘base’ potrebbe avere un prezzo di partenza di 50,530 Rs, cioè circa 599€, mentre la variante Pro potrebbe costare 58.966 Rs, cioè 100€ in più. Il lancio dei due nuovi smartphone è atteso per i prossimi mesi. Non resta che pazientare e attendere i primi teaser di Nothing, che certamente arriveranno man mano che la presentazione si farà più vicina.