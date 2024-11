ASUS ha presentato da pochissimo la nuova famiglia ROG Phone 9. La serie è composta da due versioni, con il modello base affiancato da una variante Pro. Entrambi i dispositivi sono pensati per offrire ai propri utenti un’esperienza di gaming mobile senza precedenti.

Nonostante siano accomunati da una scheda tecnica in gran parte condivisa, ROG Phone 9 e ROG Phone 9 Pro si differenziano per alcuni importanti dettagli. La prima differenza più evidente è quella nel design e, in particolare, nella scocca posteriore.

Il retro della variante Pro è costellato da 648 mini LED programmabili che conferiscono un look uniche al device ma aggiungono una funzionalità esclusiva. Infatti, è possibile giocare ad alcuni titoli semplici per intrattenersi senza sbloccare il device. Grazie a questa feature, il gaming è assolutamente il fulcro dello smartphone.

A garantire le prestazioni di entrambi i dispositivi troviamo il SoC Snapdragon 8 Elite. Trattandosi della piattaforma hardware più potente mai realizzata da Qualcomm, l’incremento prestazionale rispetto alla generazione precedente è del 45% lato CPU e del 40% per la GPU.

La versione base è dotata di 16GB di RAM LPDDR5X e i 512 GB di memoria UFS 4.0 mentre la Pro arriva a 24 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di memoria UFS 4.0. Su entrambi i modelli è presente un sistema di dissipazione attiva del calore con una ventola in grado di raggiungere un regime di rotazione molto alto per offrire un flusso di aria fresca costante.

Passando al comparto fotografico, l’ottica principale dei due ROG Phone 9 è una Sony LYTIA 700 da 50 MP con un sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La terza ottica varia tra i due modelli con una lente macro da 5MP sulla versione base e un teleobiettivo da 32MP sul Pro. La fotocamera frontale, invece, è da 32MP ottimizzata pe selfie e videochiamate.

Trattandosi di smartphone top di gamma con soluzioni tecniche all’avanguardia, il prezzo è da flagship. ROG Phone 9 parte da 1099 euro mentre per la versione Pro saranno necessari almeno 1299 euro per portarselo a casa.