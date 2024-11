Sono tanti i modelli che i costruttori automobilistici portano sul mercato al fine di rispondere alle diverse esigenze degli utenti. Tra i tanti, la casa automobilistica CUPRA ha deciso di ampliare la propria gamma con una novità del tutto interessante. Nello specifico, il costruttore ha deciso di ampliare la gamma della CUPRA Terramar con una nuova versione ibrida Plug-in.

Dunque, gli utenti non hanno solamente l’opportunità di scegliere tra e-HYBRID e TSI ma adesso possono anche optare per la versione 1.5 e-HYBRID DSG da 204 CV. Le novità da parte del costruttore spagnolo non terminano però qui. Tra le novità pensate per gli utenti, una riguarda la CUPRA Terramar VZ 2.0 TSI. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli relativi ai nuovi progetti portati a termine da CUPRA.

CUPRA: Terramar 1.5 e-HYBRID disponibile per l’acquisto

La casa automobilistica spagnola ha ufficialmente reso nota la disponibilità della nuova CUPRA Terramar. Nello specifico, si tratta della versione 1.5 e-HYBRID DSG da 204 CV del suo SUV. Ma quali sono i dettagli e le caratteristiche tecniche che contraddistinguono questo modello? Senza alcun dubbio, come ben sappiamo, il costruttore spagnolo punta sempre ad offrire il meglio al fine di conquistare il maggior numero di acquirenti.

Non passa infatti inosservata la presenza di un powertrain con motore 1.5 TSI da 150 CV accoppiato ad un’unità elettrica che consente di raggiungere i 204 CV. Ad offrire un’adeguata autonomia, la presenta di una batteria da 19,7 kWh. In questo caso, si parla infatti un 122 chilometri di autonomia utilizzando la modalità elettrica. Per quanto riguarda la velocità massima raggiungibile dal veicolo, il costruttore ha dichiarato che è di 205 km/h.

Il costo? La CUPRA Terramar 1.5 e-HYBRID DSG da 204 CV ha un prezzo che parte da 48.700 euro. Non resta dunque che attendere per scoprire quanti saranno gli ordini che il costruttore riuscirà ad ottenere con la nuova versione della sua Tamar.