Samsung ha adottato una strategia precisa per la commercializzazione della propria serie di riferimento. I device della famiglia Galaxy S sono stati realizzati in due varianti di System-on-Chip e commercializzati in mercati differenti.

La versione Exynos era destinata al mercato coreano e all’Europa mentre quella Snapdragon era pensata per il mercato Statunitense. Solo con i Galaxy S23 questa suddivisione è venuta meno in quanto Samsung non ha realizzato la variante spinta dal chipset Exynos.

Tuttavia, a distanza di due anni, questa situazione potrebbe ripetersi ancora. Il noto leaker Ice Universe ha affermato che l’azienda coreana utilizzerà il SoC Snapdragon 8 Elite sui device della famiglia Galaxy S25 destinati a tutti i mercati.

Ice Universe ne è certo, Samsung avrebbe già preso la decisione di utilizzare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite per spingere i Galaxy S25

Il brand sembra ormai deciso ad abbandonare l’idea di utilizzare il chipset l’Exynos 2500 su questa generazione di flagship. Già in precedenza erano emerse indiscrezioni simili ma, questa volta, sembra tutto molto definitivo. Infatti, le dichiarazioni di Ice Universe arrivano in seguito a numerose voci che indicano seri problemi per Samsung.

Il progetto Exynos 2500 è afflitto da gravi problematiche progettuali e produttive, causando non pochi problemi anche alla famiglia Galaxy S25. Gli analisti hanno individuato le principali cause nella progettazione frammentata per le norme stringenti sulle ore di lavoro e nella bassa resa produttiva di Samsung Foundry. Il processo produttivo a 3nm dell’azienda sembra avere un tasso di resa del 20% contro l’oltre 80% di Qualcomm.

A causa degli enormi sprechi e relativi costi, Samsung potrebbe scegliere di utilizzare esclusivamente i SoC Snapdragon 8 Elite per la famiglia Galaxy S25. Purtroppo, al momento, dobbiamo considerare queste informazioni come non ufficiali e solo in occasione della presentazione potremo scoprire quale sarà il chipset scelto dal brand per i propri device top di gamma.