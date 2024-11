A pochi giorni dal lancio ufficiale della serie ASUS ROG Phone 9, previsto per il 19 novembre, emergono già alcuni dettagli sui nuovi dispositivi dedicati al gaming. Gli smartphone sono infatti apparsi nei test di Geekbench ML, svelando in anteprima alcune delle loro specifiche tecniche. La linea comprende due modelli, il ROG-Phone 9 e il ROG-Phone9 Pro. Entrambi dotati del potente chip Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, della GPU Adreno 830 e di un’ampia dotazione di 24GB di RAM. Queste caratteristiche indicano una potenza di elaborazione in grado di supportare le applicazioni e i giochi più complessi. Così da poter essere in grado di soddisfare le necessità anche dei giocatori più accaniti.

Display ultraveloce e batteria potenziata per il ROG Phone 9 Pro

Riferendosi ai ROG Phone 9 Pro, non si parla solo di hardware di ultima generazione, ma anche di un sistema operativo aggiornato basato su Android 15. Il quale garantirà un’esperienza d’uso molto più moderna e fluida. Uno degli aspetti più sorprendenti riguarda i punteggi ottenuti su Geekbench ML. Il ROG Phone9 ha infatti raggiunto un risultato di 1812, suggerendo un’ottima gestione delle operazioni di apprendimento in tempo reale. Essenziale per chi utilizza giochi e app che richiedono elaborazioni AI istantanee. Ad ogni modo, anche se i punteggi sono ancora da confermare, sembrano comunque indicare una potenza difficilmente eguagliabile da altri dispositivi.

Una delle caratteristiche più attese del modello ROG Phone 9 Pro è senza dubbio il display. Secondo le indiscrezioni, si tratterà di un pannello da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 185Hz. Ideale per chi cerca la massima fluidità nelle proprie sessioni di gaming. Non da meno, la batteria sarà potenziata rispetto ai modelli precedenti. Si vocifera infatti una capacità di 5.800mAh con supporto per la ricarica rapida a 65W. Superando così i 5.500mAh del ROGPhone 8 Pro e promettendo sessioni di gioco più lunghe e senza interruzioni.

Sul fronte fotografico, il Phone 9 non intende restare indietro. La fotocamera principale dovrebbe essere una Sony Lytia 700 da 50MP. Accompagnata da un obiettivo ultra-grandangolare da 13MP. In aggiunta, la versione base potrebbe includere una fotocamera macro da 5MP. Mentre quella Pro sembrerebbe avere un teleobiettivo da 32MP. Entrambi i modelli poi una camera frontale da 32MP, adatta anche per chi cerca selfie di qualità elevata. L’attesa per scoprire tutte le specifiche ufficiali si concluderà il 19 novembre. Esattamente quando Asus svelerà finalmente la nuova generazione di ROGPhone.