Engwe LE20 Cargo, e-bike da carico da 250W - Recensione

Engwe, azienda leader nella realizzazione di biciclette elettriche, alias e-bike, di cui più volte vi abbiamo parlato nel corso degli anni, è sempre stata in grado di fornire al mercato prodotti più versatili possibili, o comunque in grado di soddisfare ogni tipologia di richiesta: dall’utente che è alla ricerca di una bicicletta da utilizzare quotidianamente per andare al lavoro, fino a coloro che sono invece desiderosi di acquistare un mezzo che possa sopportare un carico notevole (appunto una e-bike da carico o cargo). E’ quest’ultimo il caso di Engwe LE20 Cargo, una e-bike di nuova generazione che che punta fortissimo sulle prestazioni, per soddisfare le esigenze di un pubblico divenuto via via sempre esigente e alla ricerca delle migliori performance. Scopriamola assieme nella nostra recensione approfondita.

Contenuto della confezione

La bicicletta vi viene recapitata a domicilio all’interno di un pacco, dove si possono trovare, oltre al mezzo stesso, anche la batteria da 19,2Ah (una o due, dipendentemente dalla versione selezionata), il caricabatterie da 48V 3Ah, due pedali (da montare manualmente), gli strumenti di assemblaggio ed il manuale utente in inglese. Come avrete potuto capire, quando vi arriva a casa è smontata, spetta a voi mettere assieme le parti, seguendo le comode istruzioni e sfruttando gli strumenti che l’azienda vi mette effettivamente a disposizione. La procedura è estremamente semplificata, adatta ad ogni consumatore, non sono richieste abilità specifiche per il montaggio; è altresì un’operazione che richiede davvero pochissimi minuti, e senza avere la necessità di sfruttare acccessori aggiuntivi a quelli effettivamente inclusi.

Design e Estetica

Engwe LE20 Cargo è realizzata con un telaio in lega di alluminio 6061, materiale di ottima qualità, resistente ed affidabile per utilizzi nel lungo periodo. Nasce per essere utilizzata da praticamente qualsiasi persona, che abbia un’altezza tra 152,4 e 192 centimetri, con capacità di carico complessiva di 200kg. Tale capacità è comprensiva sia del peso dell’utente stesso, che di quanto si può posizionare nell’apposito alloggiamento. Le dimensioni generiche del pacco sono di 159 x 30 x 75 centimetri, mentre parlando della bicicletta troviamo un manubrio che oscilla tra 117 e 132 centimetri da terra (regolabile manualmente), lunghezza complessiva di 190 centimetri, distanza tra il manubrio ed i pedali di 50 centimetri, la sella che dista 88-111 centimetri da terra (anch’essa è regolabile manualmente), mentre il supporto, dove si potrà andare a stivare il carico, ha un’altezza di 47 centimetri. Il peso dipende direttamente dalla variante acquistata, se da 19,2 Ah, si ferma a 36,8kg, metre se avete deciso di acquistare il modello da 38,4 Ah, allora sarà di 50,1 kg. Dimensioni perfettamente allineate con gli standard a cui siamo abituati, come vi abbiamo accennato adatte a più o meno la maggior parte dei consumatori presenti sul territorio (e non solo).

Hardware e Specifiche

Engwe LE20 Cargo è caratterizzata dalla presenza di un motore brushless (ovvero senza spazzole) mid-drive da 48V e 250W, capace di generare una coppia di 100 Nm con sensore di coppia, e dotato di freni a disco idraulici da 180 millimetri (eccellenti e molto comodi nella maggior parte degli utilizzi, permettono di interrompere la corsa in pochi metri, su ogni superficie). Il motore, sviluppato da Engwe, è posizionato all’interno del corpo centrale, capace di fornire un migliore equilibrio e controllo, trasformando la bicicletta fino a renderla molto più agile e reattiva. La presenza di un sensore di coppia permette di rilevare la cadenza della pedatala, adattandosi allo sforzo dell’utente, così da amentare (eventualmente) la potenza, preservando autonomia. La trasmissione prevede cambi Shimano a 7 velocità (utilissimo per adattare velocità e sforzo in base al terreno), con la presenza sul manubrio di un piccolo schermo LCD a colori sul quale vengono visualizzate le informazioni di stato, aggiornate in tempo reale, tra cui appunto la velocità attuale (massima di 25 km/h) e la carica residua.

Gli pneumatici sono a raggi con rivestimento antiforatura da 20 x 3 pollici (con anche una scheda dai sicurezza per impedire ai detriti di entrare nella ruota, proteggendo carico e eventuali passeggeri), per una maggiore sicurezza negli spostamenti, sono previste luci anteriori e posteriore, entrambe a LED regolabili direttamente dal manubrio. Non manca all’appello un piccolo cavalletto, che permette, e facilita, il posizionamento “in piedi” della bicicletta stessa. Le sospensioni sono inserite solamente nella forcella anteriore, sono sufficientemente morbide ed elastiche, perfette per attutire la maggior parte degli avvallamenti o delle buche, rendendo l’esperienza molto più comoda e user-friendly, a prescindere dalla superficie su cui viene utilizzata la bicicletta.

Engwe LE20 Cargo è pensata per essere utilizzata su qualsiasi superficie e tracciato, tale conclusione la possiamo raggiungere basandoci su alcune delle caratteristiche appena espresse: coppia da 100 Nm (più che sufficiente ad esempio anche per terreni sassosi), pneumatici anti-foratura (così da evitare spiacevoli sorprese durante le gite fuori porta) e telaio robusto. Proprio quest’ultimo è l’elemento fondamentale del prodotto rcensito, essnedo una bicicletta da carico non poteva essere assolutametne da maneo. La presenza di una parte posteriore prolungata permette di alloggiarvi, con l’ausilio di accessori creati ad hoc: merci, animali domestici, seggiolini per i bambini e molto altro ancora, rispettando il carico massimo di 200kg di cui vi abbiamo parlato in precedenza.

Autonomia della batteria

Come tutte le e-bike, anche Engwe LE20 Cargo si affida direttamente ad una batteria ricaricabile (certificata EN15194), attualmente sul mercato esistono due varianti della stessa bicicletta: con batteria singola o doppia. Il singolo componente è da 922 Wh, supporta ricarica rapida in circa 2/3 ore, sfruttando il caricatore da 8A. La versioen con la doppia batteria può raggiungere un autonomia ideale fino a 350km, il 166% superiore dei diretti concorrenti, anche se tale cifra dipende direttamente da alcune specifiche condizioni: peso di carico (più carico, minore sarà l’autonomia) e condizioni della superficie di utilizzo (una superficie liscia, come l’asfalto, genera meno attrito e richiede meno energia alla bicicletta, estendendo l’autonomia). Nel complesso la possiamo ritenere comunque una capacità di utilizzo molto interessante, più che allineata con le aspettative e le possibili richieste della community (comoda è anche la ricarica rapida, da non trascurare).

Conclusioni e Prezzo

In conclusione Engwe LE20 Cargo è una e-bike cargo, o da carico, di ottima qualità, che punta moltissimo sull’offrire il massimo, richiedendo in cambio una spesa tutt’altro che eccessiva, almeno in confronto alle prestazioni. I suoi punti di forza sono moltepllci, partono senza ombra di dubbio da una capacità di carico elevata, pari a 200 kg, capace di soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti, con lo stivaggio di vari tipi di oggetti, passando per bambini o animali domestici. L’e-bike è versatile, adatta alla maggior parte delle superfici, con un telaio resistente, e la piena possibilità di goderne appieno anche per lungo periodo, data una autonomia più che sufficiente. Il tempo di ricarica ridotto, con il caricabatterie compatibile, permette di utilizzarla in modo permanente e duraturo nel corso del tempo.

Engwe LE20 Cargo può essere acquistata direttamente sul sito ufficiale di Engwe, a questo link. La versione standard, quindi con singola batteria, viene commercializzata a 1699 euro (la dual batteries costa invece 1999 euro). L’utente interessato ad una versione già dotata di accessori può optare per la Cargo (a 2163 euro di listino), con alloggiamenti sia posteriori che anteriori, la Passenger (a 2306 euro di listino) con il “sellino” posteriore ed il cargo anteriore, per finire con la versione standard con incluso però il caricatore rapido a 2168 euro di listino.

All’atto dell’acquisto si possono eventualmente scegliere degli accessori: caricabatterie rapido a 169 euro, cestino posteriore a 85 euro, sacca posteriore a 99 euro, seggiolino per bambini a 279 euro, cestino anteriore a 79 euro, sacca di copertura a 59 euro, borsa per la canna a 39 euro, reggi-smartphone a 35 euro, supporto per l’aggancio di lucchetti e catene a 59 euro.

L’ordine, come vi abbiamo anticipato, può essere effettuato direttamente dal sito ufficiale Engwe, i metodi di pagamento accettati sono sempre i soliti, tra cui spicca anche Paypal, e la possibilità di rateizzare in tre rate senza interessi con Klarna. La spedizione in Italia è completamente gratuita, il prodotto parte da un magazzino sito nell’Unione Europea, quindi senza dazi doganali di alcun tipo da pagare. La consegna avviene, salvo ritardi non imputabili a Engwe, in circa 7-10 giorni lavorativi, almeno per quanto ne concerne per i prodotti “in stock”, ovvero disponibili e pronti per la spedizione. Al solito è prevista una garanzia legale della durata 24 mesi, che copre tutti gli eventuali difetti di fabbrica che gli utenti potrebbero riscontrare in fase di utilizzo, ma non i danni che potrebbero causare al prodotto stesso.