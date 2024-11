Samsung Galaxy S25: più RAM e costi invariati, ecco i prezzi

Samsung si prepara a stupire con la serie Galaxy S25, attesa nei prossimi mesi. Le prime voci suggeriscono un cambiamento importante: tutti i modelli, e dunque Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra, avranno come base 12 GB di RAM, rispetto agli 8 GB della serie S24. La vera sorpresa è che i prezzi rimarranno gli stessi: nessun rincaro per chi sceglie il top di gamma Samsung.

Samsung: più memoria RAM per i Galaxy S25, ecco perché

L’aumento della RAM sembra legato alla crescente importanza delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Con il nuovo processore Snapdragon 8 Elite a bordo, Samsung vuole garantire prestazioni eccellenti, ma è la RAM aggiuntiva a fare davvero la differenza. Oggi l’AI è ovunque: dalla fotografia ai comandi vocali, fino alle app che imparano dai nostri comportamenti. Con più memoria a disposizione, i Galaxy S25 promettono di gestire meglio queste operazioni, rendendo tutto più veloce e fluido.

Non è una novità assoluta: anche Google, con i Pixel 9, ha aumentato la RAM per migliorare l’esperienza d’uso. Samsung, però, sembra aver trovato il giusto compromesso tra innovazione e prezzo.

Prezzi invariati e altre conferme sui top di Samsung

Secondo le indiscrezioni, i prezzi saranno identici a quelli della serie S24:

Galaxy S25: il prezzo dovrebbe partire da 929€ ;

il prezzo dovrebbe partire da ; Galaxy S25 Plus: in questo caso si sale di 260€, per un totale di 1.189€ ;

in questo caso si sale di 260€, per un totale di ; Galaxy S25 Ultra: il top di gamma potrebbe costare di base 1.499€.

Anche lo spazio di archiviazione non cambia: si parte da 128 GB per il modello base, mentre le versioni Plus e Ultra offrono almeno 256 GB.

Design più sottile e lancio vicino

Oltre alle novità tecniche, ci sono anche ritocchi estetici. Dai render trapelati, i nuovi Galaxy S25 sembrano leggermente più sottili rispetto ai loro predecessori, un dettaglio che piacerà a chi apprezza design eleganti e compatti.

Samsung potrebbe anticipare il lancio rispetto agli anni precedenti. Per gli appassionati di tecnologia, l’attesa non sarà lunga: i Galaxy S25 promettono di offrire di più senza chiedere di più.