Truffa phishing col solito messaggio: è così che spariscono i soldi

Capita ormai molto spesso di imbattersi in problematiche che riguardano il web, come ad esempio gli inganni. Gli utenti hanno ravvisato un aumento netto dei messaggi strani all’interno delle loro e-mail, tra i quali hanno trovato una truffa in particolare. Questa, che viene inviata con la tecnica del phishing, vuole che gli utenti clicchino su collegamento.

Proprio per questo motivo, i truffatori fanno una cosa che all’apparenza potrebbe essere semplice da identificare ma che non lo è per chi realmente utilizza le criptovalute. I truffatori infatti fanno credere alla vittima di avere un account su cui sono salvate delle monete virtuali di vecchia data che nel frattempo sono cresciute fino ad avere un valore enorme. Qualcuno potrebbe cascarci, credendo di aver accumulato una fortuna che in realtà però non esiste.

Truffa: arriva il nuovo messaggio che mette in pericolo le persone

La truffa che sta girando in queste ore in realtà è arrivata al cospetto degli utenti già altre volte. Sono moltissime le persone che si sono ritrovate improvvisamente a notare questo messaggio, il quale potrebbe comportare grossi problemi come la perdita dei dati personali e dei soldi dal conto bancario. In basso ci sono le prove di tutto ciò, con i messaggi che stanno arrivando in queste ore e che al loro interno contengono dei link sui quali non bisogna mai cliccare.

“CLOUD MINING

Welcome back, user-id81214293!

It’s been 364 days since you registered on our platform for automatic cloud Bitcoin mining. Your devices were linked to our platform by Email address.

You were inactive, but the cryptocurrency was still collected automatically from your device.

During your absence, you made 1.3426 BTC ($890707.77) USD through cloud mining.

Your balance: 1.3426 BTC ($890707.77)

Continue

If the link does not work, please copy it manually and paste it into your browser’s address bar from the textarea below“