Le anticipazioni sul lancio dei nuovi Samsung Galaxy S25 diventano sempre più precise. Dopo la smentita di un debutto il 5 gennaio, nuove voci puntano verso un evento a fine mese. The Financial News, una testata coreana, afferma che Samsung terrà il GalaxyUnpacked giovedì 23 gennaio 2025 a San Francisco. A fare da protagonisti saranno i GalaxyS25, S25+ e S25 Ultra, ma c’è incertezza sulla presenza del nuovo GalaxyS25Slim, caratterizzato da un design ultrasottile. Alcune fonti ipotizzano che quest’ultimo sarà lanciato in un evento separato, forse in primavera.

Galaxy S25 Slim: novità in arrivo ad aprile?

Anche altri leaker di spicco confermano le tempistiche. Max Jambor suggerisce una data leggermente anticipata, il 22 gennaio, probabilmente a causa dei fusi orari tra Stati Uniti e Corea del Sud. Yoghesh Brar, invece, parla genericamente di un lancio previsto per la fine di gennaio. Le indiscrezioni convergono, quindi, su un evento che potrebbe rispettare la tradizione di Samsung di presentare i suoi top di gamma nei primi mesi dell’anno.

Tra i modelli più attesi spicca il Galaxy S25 Slim, il cui punto di forza sarà un profilo estremamente ridotto. Secondo i rumor, Samsung potrebbe decidere di separare la presentazione di questo dispositivo da quella dei fratelli maggiori, con un evento dedicato ad aprile 2025. Tale scelta permetterebbe al colosso coreano di mettere in evidenza le caratteristiche distintive del modello Slim.

Nel frattempo, altre notizie confermano che la serie GalaxyS25 utilizzerà esclusivamente processori Snapdragon. Abbandonando definitivamente gli Exynos. La decisione è attribuita alla bassa efficienza produttiva dei chip Exynos e alla necessità di affidarsi a TSMC per migliorarne la qualità. Insomma è chiaro che con queste innovazioni, Samsung si prepara a rafforzare la sua posizione nel segmento premium degli smartphone. Non ci resta che vedere se tali ambizioni saranno effettivamente al pari delle aspettative e del lavoro svolto fino a questo momento.