Il lancio dei nuovi Galaxy S25 di Samsung si avvicina e continuano a diffondersi diverse indiscrezioni sulle sue caratteristiche principali. Molte di queste si concentrano sulle specifiche tecniche e le palette cromatiche. Un modello della gamma, identificato dal numero SM-S931N e probabilmente destinato al mercato sudcoreano, è stato avvistato su Geekbench. Quest’ultimo ha rivelando alcune interessanti caratteristiche.

Samsung Galaxy S25: ecco I dettagli emersi

La scheda tecnica suggerisce un incremento significativo delle prestazioni. Ciò grazie alla presenza di 12 GB di RAM, un passo avanti rispetto agli 8 GB del Galaxy S24. Tale novità conferma la volontà di Samsung di migliorare ulteriormente l’esperienza utente, puntando su un multitasking più fluido e prestazioni superiori. Il cuore pulsante del dispositivo sarà il nuovo Snapdragon 8 Elite, il SoC di punta di Qualcomm. Quest’ultimo alimenterà la serie a livello globale. Il sistema operativo preinstallato sarà Android 15. Mentre i punteggi ottenuti nei test di Geekbench – 2.481 in single-core e 8.658 in multi-core – indicano un hardware potente ed efficiente.

Anche l’aspetto estetico dei nuovi Samsung Galaxy S25 sta catturando l’attenzione. Ciò grazie ad una varietà di colori che aggiunge un tocco di personalità alla serie. Il leaker Ross Young ha menzionato tonalità come Moon Night Blue, Silver Shadow, Sparkling Blue e Sparkling Green per il modello base. Mentre per il Galaxy S25+ ha suggerito Midnight Black, Moon Night Blue, Silver Shadow e Sparkling Blue.

Evan Blass, invece, ha fornito una lista leggermente diversa, indicando tonalità come Blue, Mint, Navy e Silver Shadow sia per il Galaxy S25 sia per il Galaxy S25+. Quest’ultima tonalità sembra essere l’unico punto in comune tra le due previsioni. Ciò suggerisce che Samsung potrebbe voler mantenere una certa coerenza stilistica. Pur offrendo varianti diverse a seconda del modello. Con le informazioni appena rilasciate sembra che Samsung sia pronta a presentare una gamma di dispositivi pronta a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più diversificata.