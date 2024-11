Anche l’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha deciso di celebrare a modo suo la festività del Black Friday. In questa occasione, infatti, in tanti, tra aziende e operatori telefonici, hanno proposto tantissime nuove promozioni di sconti ed offerte mozzafiato. Ora è il turno di 1Mobile. Quest’ultimo, in particolare, ha deciso di aggiornare il suo catalogo e ha da poco reso disponibili all’attivazione tre nuove offerte di rete mobile, una più interessante dell’altra. Vediamo qui di seguito di che cosa si tratta.

1Mobile, per il Black Friday 2024 arrivano tante nuove super offerte convenienti

A partire dalla giornata di ieri 19 novembre 2024 l’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha deciso di celebrare a modo suo la festività del Black Friday con tante sorprese. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco aggiornato il suo catalogo, rendendo disponibili all’attivazione ben tre nuove super offerte di rete mobile. La prima di queste è quella denominata 1Mobile Speed 5G 150 Black Friday Edition. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS da inviare verso tutti. Il primo mese, gli utenti dovranno sostenere un costo di soli 5 euro. Dopo di che, il rinnovo mensile sarà pari a 6,99 euro.

La seconda offerta è denominata 1Mobile Speed 5G 200 Black Friday Edition. Come suggerisce anche il nome, questa volta gli utenti avranno accesso a un maggior quantitativo di traffico dati, pari a ben 200 GB, sempre utilizzabili per navigare con connettività 5G. Il resto del bundle è uguale a quello dell’offerta precedente. Anche qui il primo mese si pagherà 5 euro, mentre successivamente costerà 7,99 euro al mese. La terza e ultima offerta è 1Mobile Flash 120 Black Friday Edition. In questo caso, gli utenti potendo utilizzare ogni mese fino a 120 GB di traffico dati per navigare in 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e fino a 40 sms verso tutti, ad un costo di 5,99 euro al mese.