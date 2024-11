Il possibile lancio della famiglia Galaxy S25 è avvolto dal mistero ma gli analisti più attenti indicano che Samsung potrebbe svelare la serie a gennaio 2025. Tuttavia, in queste ore si stanno moltiplicando alcune indiscrezioni riguardanti possibili problemi produttivi.

Infatti, sembra che Samsung non sia pronta per utilizzare il SoC Exynos 2500 a bordo dei propri device e quindi stia cercando di correre ai ripari. Un nuovo report indica che il modello base della famiglia Galaxy S25 sia stato avvistato sulla piattaforma Geekbench spinto da un chipset diverso da quello proprietario.

La scelta del brand coreano è ricaduta sullo Snapdragon 8 Elite for Galaxy, la soluzione top di gamma realizzata da Qualcomm. La frequenza operativa riportata da Geekbench è di 4.47 GHz, più alta rispetto ai 4.32 GHz utilizzata per lo Snapdragon 8 Elite in versione standard.

Samsung potrebbe lanciare in tutto il mondo i Galaxy S25 spinti dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Inoltre, a rendere più interessante l’avvistamento è il numero di modello del dispositivo. Lo smartphone in questione è caratterizzato dal numero di modello “SM-S931N” e sembra destinato al mercato coreano. Si tratta di un cambiamento importante considerando che Samsung ha sempre commercializzato i Galaxy S con SoC Exynos in madrepatria. L’esistenza di questo dispositivo lascia intendere che il produttore potrebbe adottare la piattaforma Qualcomm sull’intera gamma e in tutti i mercati.

Al momento non abbiamo nessuna conferma ufficiale da parte di Samsung su quale sarà il chipset utilizzato per i Galaxy S25. Bisognerà attendere la presentazione ufficiale, ma le voci che vedono l’abbandono del progetto Exynos 2500 si stanno facendo sempre più insistenti.

Nel frattempo, possiamo analizzare i punteggi ottenuti su Geekbench dal Galaxy S25 spinto dal SoC Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Il device ha totalizzato 2481 punti nel test in single-core e 8658 punti in quello multi-core. I valori registrati sono inferiori rispetto a quelli ottenuti da altri device spinti dal chipset Qualcomm in versione standard. Per fare un esempio, OnePlus 13 e iQOO 13 superano agevolmente i 3100 e i 10.000 punti nei rispettivi test.