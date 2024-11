La creazione di account sui diversi siti presenti sul web richiedono che l’utente crei una password per poter accedere ogni volta che lo desidera. La creazione della password è certamente un elemento indispensabile. Di conseguenza, è importante che l’utente ne crei una sicura per evitare di andare incontro a spiacevoli inconvenienti.

A tal proposito, NordPass ha reso pubblico il suo rapporto annuale “Top 200 Most Common Passwords” sulle credenziali di accesso a siti e app che vengono utilizzate dagli utenti a livello globale. Che cosa sarà emerso dal nuovo rapporto? Scopriamo insieme tutti i dettagli nel corso di questo nuovo articolo.

Password: il rapporto di NordPass

Come ogni anno, il noto gestore di password si occupa di analizzare quanto siano sicure le password che gli utenti di tutto il mondo scelgono per i propri account. Secondo quanto diffuso dal rapporto denominato “Top 200 Most Common Passwords” riusciamo dunque ad avere un’idea piuttosto chiara in merito alla sicurezza. Non a caso, infatti, NordPass con il suo rapporto annuale, anche quest’anno rende noto che sono tanti gli utenti che ancora trascurano la sicurezza legata alle password.

Non dobbiamo certamente dimenticare che la creazione di password poco sicure e, di conseguenza, deboli mettono a rischio la sicurezza degli account e dunque dei dati dell’utente contenuti in essi. NordPass, nel suo rapporto, rende noto che per il secondo anno consecutivo, “123456” si conferma la più usata nel mondo. La scelta di una sequenza del genere non può che mettere a rischio la sicurezza poiché ormai ben conosciuta in tutto il mondo. Anche in Italia, infatti, la scelta dell’123456 è ancora la più diffusa purtroppo.

Il consiglio che viene dato per ottimizzare la sicurezza? Creare password lunghe e complesse, ma non solo. E’ infatti indispensabile evitare di utilizzare la stessa password su più account per evitare spiacevoli attacchi informatici che sono ormai sempre più comuni.