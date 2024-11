Anche per questo mese alcuni ex clienti dell’operatore telefonico italiano Vodafone potranno decidere di tornare attivando un’offerta strepitosa. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha pensato bene di riproporre a questi ex clienti l’attivazione di un’offerta che è stata davvero apprezzata in passato. Ci stiamo riferendo alla nota offerta di rete mobile denominata Vodafone Silver. Anche per questo mese, l’operatore sembra che abbia deciso di proporre la versione più economica di questa promo, a soli 6,99 euro al mese.

Ritorna la super offerta mobile Vodafone Silver per alcuni ex clienti dell’operatore

L’operatore telefonico italiano Vodafone ha deciso di proporre ad alcuni suoi ex clienti l’attivazione di una delle sue offerte più apprezzate. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super offerta di rete mobile denominata Vodafone Silver. Per il mese di novembre 2024, in particolare, l’operatore sembra che abbia deciso di proporre la versione più conveniente di questa promo, ovvero quella da soli 6,99 euro al mese.

Nello specifico, con questa versione gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati. Questi saranno inoltre utilizzabili per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il restante bundle di questa offerta è poi ancora più ricco. Gli utenti potranno infatti utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, sms senza limiti verso tutti e anche numerosi minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere.

Sono ad esempio disponibili fino a 100 minuti verso Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia, Venezuela, Brasile e anche fino a 1000 minuti di chiamate verso i numeri Vodafone Albania. L’operatore ha deciso di avviare una apposita campagna SMS per comunicare ai suoi ex clienti questa fantastica opportunità.

Si tratta di messaggi personalizzati, per cui la data di scadenza dell’offerta potrebbe variare da utente ad utente. In ogni caso, gli ex clienti che riceveranno la comunicazione potranno decidere se attivare l’offerta online oppure presso uno dei negozi fisici autorizzati dell’operatore.