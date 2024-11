L’attesa verso la famiglia Galaxy S25 sta generando impazienza negli utenti. Si sta parlando dei nuovi flagship di Samsung da tempo, ma il loro debutto è previsto solo nei primi mesi del prossimo anno. Sono tantissime le indiscrezioni emersi in queste settimane mentre le certezze sono molto poche.

I leaker si stanno sforzando di trovare indizi da parte dell’azienda e, al momento, l’unica certezza sembra essere che Samsung presenterà i Galaxy S25 a gennaio. Tuttavia, non è disponibile una data ufficiale da segnare sul calendario.

Nelle scorse ore, l’utente X (ex Twitter) IMEI Pham ha condiviso un post sul social network che indica il 5 gennaio come possibile data di lancio. L’informazione è estratta da un questionario online pubblicato dalla stessa Samsung per gli utenti in Vietnam.

Galaxy S25 series will launch on Jan 5th, according from an online survey to customer about promotion when it ready to pre-order pic.twitter.com/SGmM3NNQho — IMEI Pham (@pnk505) November 12, 2024

L’unica certezza sulla data di presentazione dei Samsung Galaxy S25 sembra essere il lancio nel corso del prossimo anno

Tuttavia, a distanza di poco tempo, un altro leaker ha smentito la notizia. Stando a quanto postato su X da Chun Bhai, i Galaxy S25 non arriveranno il 5 gennaio 2025. Il motivo è da ricercare proprio nel sondaggio condiviso dal primo leaker.

Gli utenti potevano rispondere al sondaggio per ricevere un buono sconto da utilizzare a partire dal 5 gennaio sullo store ufficiale dell’azienda. Nel sondaggio non viene citato direttamente che questa sarà la data di lancio prevista per i flagship.

Ricordiamo che Samsung, negli ultimi anni, ha presentato i device della serie Galaxy S tra gennaio e marzo e crediamo che anche quest’anno rispetterà la tradizione. Tuttavia, bisogna considerare che i primi giorni di gennaio, per l’esattezza dal 7 al 10, si terrà il CES 2025 di Las Vegas.

Si tratta di una delle principali fiere tecnologiche oltre che il primo appuntamento dell’anno. Lo scenario potrebbe essere perfetto per mostrare i Galaxy S25 al mondo e iniziare l’anno nel migliore dei modi. Considerando questo appuntamento, non sappiamo a chi credere sulla possibile data di presentazione dei prossimi flagship Samsung.