iPhone 17 e Galaxy S25 avranno una versione Slim ma anche gli stessi problemi

La nuova serie di smartphone di Samsung è in arrivo e a quanto pare l’attesa diventa sempre più trepidante tra gli utenti. I nuovi Galaxy S25 potrebbero ospitare un nuovo modello che si andrebbe ad aggiungere ai soliti tre: si tratta di Galaxy S25 Slim. Esattamente come Apple, l’azienda sudcoreana starebbe lavorando ad un modello super sottile ma a quanto pare potrebbero esserci delle difficoltà. Come nel caso di iPhone 17 Slim, anche Galaxy S25 Slim infatti sarà possibile solo rendendo ancora più piccoli i componenti hardware.

Ovviamente tutto ciò diventa difficile in quanto si tratterà di smartphone che dovranno essere necessariamente potenti ed è difficile racchiudere performance elevate all’interno di componenti ridotti.

iPhone 17 Slim: il progetto di Apple

Stando a quanto riportato grazie alle ultime indiscrezioni trapelate, Apple avrebbe risolto un problema fondamentale per il suo iPhone 17 Slim in arrivo nel 2025. Si tratta di quello relativo alla scheda madre, ma a quanto pare ne sarebbe subentrato un altro riguardante i costi di produzione.

Sebbene sia chiara la volontà del colosso di introdurre nuove tecnologie per le batterie, l’azienda ha deciso di mantenere i materiali attuali. Tutto ciò a causa di problemi nella produzione su larga scala.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche oggetto degli attuali rumor, iPhone 17 Slim potrebbe arrivare con uno spessore di circa 6 mm. Questo lo renderebbe significativamente inferiore ai 7,8 mm di’iPhone 16 Plus. Il modello in questione dovrebbe sostituire proprio la linea Plus, offrendo un display OLED da 6,6 pollici, leggermente più piccolo rispetto ai 6,7 pollici del Plus.

Samsung e il progetto Galaxy S25 Slim

Samsung sostituirà il modello S25 FE (che dunque non arriverà) con il Galaxy S25 Slim. Questo dispositivo servirà come prova per un possibile design da adottare nella serie S26, a seconda della risposta del mercato. C’è però da segnalare un ritardo nella produzione di schede madri più sottili. Il problema perverrebbe dai fornitori. Nonostante ciò, Samsung ha fatto progressi nell’uso di nuovi materiali per le batterie. Al momento non filtrano dettagli plausibili riguardo allo spessore previsto.

Entrambi i modelli, l’iPhone 17 Slim e il Galaxy S25 Slim, sono attesi nella seconda metà del 2025.