Il settore degli occhiali smart potrebbe diventare sempre più importante nel corso dei prossimi anni. Brand del calibro di Apple hanno avviato i lavori per occhiali con la Realtà Aumentata mentre altri produttori sembrano intenzionati ad investire in questo mercato. Infatti, le nuove indiscrezioni indicano che uno dei principali player potrebbe essere proprio Xiaomi.

Il marchio cinese potrebbe entrare nel settore degli smart glasses in partnership con Goertek. La particolarità di questa collaborazione, tuttavia, è la tempistica. Se per Apple il lancio è previsto per il 2029, Xiaomi potrebbe sorprendere tutti i propri competitor.

Il debutto del primo occhiale smart potrebbe avvenire già nel corso del secondo trimestre del 2025. La presunta data potrebbe coincidere con il Fan Festival previsto per il prossimo aprile. L’evento dedicato ai prodotti del marchio sarebbe lo scenario perfetto per mostrare al mondo questo device così rivoluzionario.

Xiaomi sta ultimando lo sviluppo dei primi occhiali smart del brand e il debutto è previsto nei primi mesi del 2025

Le fonti internazionali sottolineano come Lei Jun, CEO di Xiaomi, sia fortemente orientato al settore degli occhiali smart. I volumi di spedizione previsti raggiungono le 300.000 unità, una cifra considerevole per un prodotto così particolare.

Sebbene al momento non siano disponibili dettagli certi in merito, possiamo immaginare che gli smart glasses cinesi punteranno sulle tecnologie più recenti. Per questo, ci aspettiamo l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale e un comparto hardware di alto livello.

Non mancheranno speaker dedicati per la riproduzione dei contenuti multimediali e fotocamere per catturare le immagini in movimento. Si tratta di elementi in linea con quanto visto con i Ray-Ban di Meta. I report indicano che il brand presenterà gli occhiali sotto il marchio Xiaomi, confermando la volontà di massimizzare la visibilità di questo prodotto. Inoltre ci aspettiamo un’esplosione importante del settore considerando che ci aspettiamo novità anche da marchi del calibro di OPPO, Vivo, Huawei e Tencent.