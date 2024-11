Le offerte operator attack di WindTre di questo mese sono tra le migliori sul mercato. I nuovi clienti potranno ottenerle trasferendo il loro numero da uno degli operatori indicati da WindTre e andando incontro a dei costi decisamente irrisori.

Attualmente le opzioni disponibili sono tre, ognuna rivolta a fasce ben precise di utenti, con costi differenti e quantità di Giga per la navigazione che variano. Scopriamo, dunque, quali sono le offerte del momento, i costi previsti per ognuna e i servizi inclusi.

WindTre: le offerte per chi trasferisce il numero

WindTre rivolge le sue offerte operator attack a gruppi ben precisi di utenti. La WindTre GO 150 Digital 5G Auto Pay e la GO Unlimited Digital, ad esempio, sono rivolte ai clienti Iliad e MVNO; mentre la WindTre Go Limited Edition 5G Auto Pay è destinata ai clienti Vodafone, Tim e dei rispettivi operatori virtuali.

Per quanto riguarda la prime due offerte menzionate, gli operatori dai quali è possibile trasferire il numero per richiederne l’attivazione sono:

Iliad, Fastweb, NTmobile, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, DIGI MOBIL, ENEGAN, FEDER MOBILE, GreenICN, Intermatica, ITALIA POWER, NOITEL, NV mobile New, OPTIMA, OVUNQUE, PLINK, RABONA, SPUSU, TELMEKOM, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WINGS Mobile, WITHU, Elimobile, PLINTRON.

Trasferendo il numero da uno dei seguenti operatori sarà, dunque, possibile ottenere una delle offerte qui descritte:

la WindTre GO 150 Digital 5G AutoPay con minuti senza limiti per le chiamate verso tutti, 50 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione. Il tutto al costo di soli 7,99 euro al mese, con pagamento tramite carta di credito o PayPal.

con minuti senza limiti per le chiamate verso tutti, 50 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione. Il tutto al costo di soli 7,99 euro al mese, con pagamento tramite carta di credito o PayPal. la WindTre GO Unlimited Digital con minuti senza limiti per le chiamate verso tutti, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile. In questo caso, il costo di rinnovo ammonta a 9,99 euro al mese.

I clienti che, invece, trasferiscono il numero da Vodafone, TIM, ho. Mobile o Kena Mobile, potranno attivare la WindTre Go Limited Edition 5G Auto Pay, che prevede una spesa di 9,99 euro al mese e offre: minuti illimitati per le chiamate, 50 SMS verso tutti e 150 GB di traffico dati.