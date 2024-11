In un settore dove l’intelligenza artificiale è ormai un ingrediente essenziale, anche Lenovo ha deciso di sfruttare il potenziale dell’AI. In che modo? Per rivoluzionare l’esperienza dei suoi notebook da gaming. Il LenovoAI Engine+, introdotto da poco, si propone come un sistema avanzato per migliorare le prestazioni e garantire sessioni di gioco più fluide e senza interruzioni. Ma come funziona realmente e perché rappresenta un cambiamento così importante?

Alla base del Lenovo AI Engine+ troviamo il chip LA2. Ovvero un modulo dedicato in grado di raccogliere e analizzare i dati provenienti da numerosi sensori interni. Questo chip, sviluppato con architettura RISC-V, utilizza un algoritmo per regolare in tempo reale tensione, frequenza della CPU e GPU, e velocità delle ventole. Agisce così su parametri chiave fondamentali per l’efficienza e la stabilità del sistema.

ColdFront 5.0 e Lenovo Vantage: sinergia termica e controllo completo

Con l’AI Engine+, le prestazioni si adattano automaticamente alle esigenze del momento, migliorando con l’uso e adattandosi alle preferenze specifiche del giocatore. In questo modo i notebook Lenovo possono riuscire a supportare titoli graficamente complessi o attività tecnologicamente impegnative come la resa in 3D. Offrendo così la migliore esperienza possibile per ciascun utente.

L’AI Engine+ non agisce solo a livello di performance, ma lavora insieme con ColdFront 5.0. Il sistema di raffreddamento avanzato di Lenovo, che consente di mantenere sempre una temperatura ottimale. Grazie a camere di vapore e ventole multipli, ColdFront5.0 permette di distribuire il calore in maniera efficace e garantisce un funzionamento stabile a livelli di TDP più elevati rispetto alle configurazioni standard. L’intervento di AI Engine+ permette di regolare le ventole in modo più mirato e reattivo rispetto ai settaggi tradizionali. Mantenendo le temperature basse anche con carichi di lavoro intensivi.

Il tutto si completa con Lenovo Vantage, il software che consente all’utente di monitorare e personalizzare ogni aspetto del notebook, dai consumi alle luci RGB.

Insomma LenovoAI Engine+ si dimostra dunque un’innovazione preziosa per i gamer e per chi cerca prestazioni elevate. Grazie alla combinazione con ColdFront 5.0 e Lenovo Vantage, ogni persona ha la possibilità di sfruttare un sistema in grado di adattarsi in tempo reale e di regolare ogni dettaglio per garantire stabilità, efficienza e comfort.