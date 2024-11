Apple ha avviato i lavori su un nuovo device rivoluzionario. Dopo il debutto dei Vision Pro che hanno proiettato l’azienda nel mondo della Mixed Reality che fonde Realtà Virtuale e Aumentata, il prossimo passo è altrettanto ambizioso.

Stando ad alcune indiscrezioni tratte da fonti vicine a Cupertino, sembrerebbe che l’azienda si stia concentrando sullo sviluppo degli Smart Glasses. Gli occhiali evoluti ed intelligenti pensati dalla mela hanno un obiettivo ambizioso, quello di ridefinire l’industria della tecnologia wearable.

Gli occhiali consentiranno di utilizzare la Realtà Aumentata in mobilità ma, al momento e come sempre sui prodotti Apple in sviluppo, c’è il massimo riserbo. L’azienda non ha condiviso nessun dettaglio ufficiale in merito, ma alcuni report indicano che il progetto è conosciuto con il nome in codice “Atlas”.

Apple sta valutando la fattibilità degli Smart Glasses, gli occhiali per sfruttare la Realtà Aumentata anche in mobilità

Gli ingegneri californiani si stanno incontrando per condurre dei focus group sugli occhiali intelligenti. In questo modo, l’azienda vuole analizzare il mercato di riferimento, le tendenze e le aspettative da parte dei clienti. Si tratta di una fase preliminare a cui faranno seguito ulteriori studi e analisi di settore.

Al termine della raccolta di informazioni e dati, Apple potrà avere un quadro completo delle necessità e delle aspettative degli utenti. Solo in seguito inizierà il processo di ideazione e ingegnerizzazione per realizzare i primi prototipi di Smart Glasses.

Possiamo aspettarci che Apple voglia realizzare degli occhiali intelligenti in grado sfruttare la Realtà Aumentata (AR) in modo nuovo e rivoluzionario. Il progetto della mela dovrebbe superare quanto fatto da Meta e Snap offrendo nuove funzionalità esclusive.

Purtroppo, l’arrivo degli Smart Glasses non sembra dietro l’angolo. Gli analisti ritengono che la prima data di lancio utile potrebbe essere nel 2029. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente emergeranno nel corso dei prossimi mesi.