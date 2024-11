La famiglia Galaxy S25 non conterà i soliti tre dispositivi a cui Samsung ormai ci ha abituato. Il produttore coreano presenta la versione vanilla a cui si affiancano la Plus e la Ultra. Tuttavia, questa volta l’azienda potrebbe provare qualcosa di insolito e diverso.

Stando ad alcune indiscrezione trapelate online, Samsung starebbe lavorando ad una nuova variante molto particolare. Si tratta del Galaxy S25 Slim, un’opzione che potrebbe fare felici molti utenti in tutto il mondo.

Infatti, la particolarità del Galaxy S25 Slim sarà quella di poter contare sulla dotazione hardware completa del modello tradizionale ma, al tempo stesso, essere più sottile e leggero. In questo modo, gli utenti che preferiscono non avere a che fare con i device ingombranti e pesanti avranno un’opzione più che appetibile su cui contare.

Samsung sembra intenzionata ad ampliare la famiglia Galaxy S25 con l’introduzione del modello Slim, più leggero e compatto

Le indiscrezioni a riguardo sono state lanciate dal noto Ice Universe, il quale ha svelato anche alcune delle possibili caratteristiche tecniche. Condividendo la dotazione hardware con i modelli standard, il Galaxy S25 Slim sarà dotato di una fotocamera principale da 200 megapixel.

Si tratta di una soluzione che condividerà molti aspetti con il Galaxy Ultra in termini di qualità e resa finale degli scatti. In questo modo, il Galaxy S25 Slim sarà un vero e proprio concentrato di tecnologia in una scocca più contenuta.

Il possibile numero di modello sarà SM-S937 e a questo codice alfanumerico è già associato una registrazione nel database IMEI. Purtroppo, non sono disponibili ulteriori dettagli, ma la presenza presso un ente internazionale lascia intendere la concreta volontà da parte di Samsung di portare avanti questo progetto.

Non resta che attendere gennaio 2025, mese in cui avverrà la presentazione della famiglia Galaxy 25 per scoprire ulteriori dettagli in merito ai nuovi flagship Samsung.