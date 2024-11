Apple punta sulla smart home: nel 2025 arriva un tablet AI per la casa

Apple è pronta a entrare con decisione nel mondo della smart home con il lancio di un nuovo tablet da parete, previsto per marzo 2025. Secondo un recente report, questo dispositivo, conosciuto internamente come “J490”, sarà progettato per essere un centro di controllo intelligente della casa, in competizione con i popolari Echo Show di Amazon e Nest Hub di Google.

Apple pensa ad un design pratico e flessibile

Il tablet sarà compatto, con uno schermo da simile a due iPhone affiancati, e avrà una batteria ricaricabile. Apple sembra voler puntare su una forma quadrata, con bordi spessi e altoparlanti integrati, per renderlo pratico e adatto all’ambiente domestico. Sarà dotato anche di una fotocamera frontale, permettendo così videochiamate veloci tra i membri della famiglia. Questo tablet potrà essere montato a parete o posizionato su un tavolo con una base opzionale che amplifica l’audio, rendendolo versatile per qualsiasi stanza.

Un sistema operativo tutto nuovo: Pebble

Apple sta lavorando su un sistema operativo specifico, chiamato “Pebble”, progettato per rendere l’interazione ancora più immediata. Sembra che sia una combinazione tra il sistema dell’Apple Watch e la nuova modalità StandBy di iPhone. Con Pebble, si potranno visualizzare rapidamente informazioni come il meteo o gli appuntamenti, grazie a widget personalizzabili. I sensori integrati nel dispositivo saranno in grado di rilevare la presenza di qualcuno nelle vicinanze, regolando automaticamente lo schermo e le funzioni per essere più efficienti e facili da usare.

Verso un ecosistema smart home tutto Apple

Questo tablet non sarà solo un display intelligente, ma il fulcro di un ecosistema domestico completo, pensato per controllare dispositivi compatibili con HomeKit. Grazie all’integrazione con Siri, gli utenti potranno gestire facilmente luci, serrature e molto altro. Questo potrebbe essere solo l’inizio di un progetto più ampio di Apple per diventare protagonista anche nel settore della domotica, offrendo una soluzione semplice e integrata per chi già usa i suoi dispositivi.