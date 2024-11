Il Red Magic 10 Pro sarà presentato ufficialmente il prossimo 13 novembre ma il produttore sta già svelando alcune delle principali caratteristiche tecniche. Lo smartphone da gaming sarà caratterizzato da una batteria imponente da 7050mAh.

Una capacità del genere permetterà un’autonomia senza precedenti per la serie di smartphone di Nubia ma non inciderà sul design. Infatti, l’azienda ha confermato che lo spessore dello smartphone sarà di appena 8,9 mm.

Rispetto alla generazione precedente non ci saranno cambiamenti nello spesso, tanto che l’azienda ha annunciato che il nuovo flagship sarà “più potente ma non più spesso” rispetto al modello dell’anno scorso. Per riuscire in questa impresa, Nubia ha messo a punto un sistema proprietario definito “Bull Demon King“.

Nubia ha sviluppato una batteria basata su tecnologie innovative per rendere il Red Magic 10 Pro uno smartphone da gaming senza precedenti

Questa soluzione si basa su tre tecnologie in principali: ETT tunnel technology, la tecnologia della batteria al silicio-carbonio di nuova generazione e la gestione energetica AI Magic Cube. La sinergia tra questi tre elementi permette di dare vita ad una batteria di nuova generazione ottimizzata nei consumi, con una lunga autonomia e con una scarica più efficiente.

Un ulteriore vantaggio è lo spessore contenuto che contribuisce al design sottile e alla riduzione del peso. Grazie alla combinazione di questi elementi, il Red Magic 10 Pro può ospitare una batteria con un’autonomia più ampia senza ripercussioni negative.

Se a tutto questo aggiungiamo la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite e del chip proprietario Red Core R3 dedicato al gaming, possiamo capire come mai lo smartphone da gaming è così atteso. I primi benchmark indicano che il device è in grado di raggiungere punteggi superiori a 3,11 milioni di punti, un valore record per il mondo mobile. Le prestazioni sono possibili grazie al sistema di dissipazione che comprende un sistema di raffreddamento a 10 strati e una ventola che entra in funzione quando necessario.