Nubia presenterà ufficialmente il Red Magic 10 Ultra nel corso delle prossime settimane e questo device si preannuncia estremamente interessante. Infatti, lo smartphone da gaming si candida a diventare il punto di riferimento per tutto il mondo mobile grazie alle sue prestazioni da record.

Stando a quanto emerso grazie al nuovo report di NotebookCheck, il Red Magic 10 Ultra avrà prestazioni incredibili grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Il device ha recentemente effettuato un test sulla piattaforma Geekbench stabilendo dei risultati che lasciano senza parole.

Nel test in single-core ha totalizzato 3229 punti mentre il quello multi-core ha raggiunto i 10.300 punti. I punteggi sono superiori a qualsiasi altro dispositivo spinto dal SoC Snapdragon 8 Elite. Se si prende come riferimento il Realme GT7 Pro, il device ha totalizzato rispettivamente 3011 punti in single-core e 9143 punti in multi-core.

Grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite e un sistema di dissipazione dedicato, Nubia Red Magic 10 Ultra si preannuncia come lo smartphone più potente sul mercato

Le prestazioni assolute sulla piattaforma di benchmark lasciano intendere che lo smartphone da gaming ha una potenza enorme a disposizione. Il confronto non è solo con gli altri device mobile ma addirittura anche con le soluzioni desktop. Infatti, le performance fatte registrare dallo smartphone superano quelle ottenute da Apple M2.

Il raggiungimento di questi punteggi sotto stress lascia intendere che Nubia si sia concentrata in particolar modo sulla dissipazione del calore. Il Red Magic 10 Ultra, infatti, sarà dotato di un sistema di raffreddamento con ventola dedicata. Questa scelta permetterà di tenere le temperature sotto controllo e garantire le massime prestazioni anche sotto sforzo.

Per quanto riguarda gli altri elementi della scheda tecnica, possiamo aspettarci che Nubia utilizzerà l’ultima evoluzione dell’Under Display Camera (UDC) per integrare la fotocamera frontale sotto il display. In questo modo, non si avrà il notch ma il pannello OLED coprirà l’intera superficie frontale.

Ci aspettiamo un display con una diagonale da 7 pollici, risoluzione da 1,5K e refresh rate a 144Hz per assicurare la massima fluidità. La batteria da 7.050 mAh garantirà un’autonomia senza paragoni e supporterà la ricarica rapida cablata da 120W. La presentazione ufficiale è attesa in Cina per il prossimo 13 novembre.