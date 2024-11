Il 2 dicembre 2024 sarà un giorno importante per gli appassionati delle quattro ruote visto che la casa automobilistica Jaguar ha scelto questa data per svelare una concept car elettrica. Un giorno in cui il marchio britannico specializzato nella realizzazione di vetture sportive mostrerà quella che sarà l’innovazione che andrà a contraddistinguere i suoi modelli elettrici di lusso.

Chiaramente, svelando la nuova concept car e mostrando a tutti le caratteristiche che la contraddistinguono, Jaguar darà inizio ad una vera e propria rivoluzione che caratterizzerà il futuro di un brand che conosciamo ormai da tantissimi anni. Scopriamo in questo nuovo articolo alcuni dettagli di cui siamo a conoscenza sulla concept car.

Jaguar verso un’innovazione con la nuova concept car

L’annuncio della nuova concept car elettrica è arrivato nelle scorse ore proprio in occasione della diffusione dei risultati finanziari del secondo trimestre di Jaguar. Non a caso, ci troviamo davanti ad un annuncio che non fa altro che aprire la strada verso una vera e propria trasformazione del marchio.

Non dimentichiamo, infatti, che la concept car rappresenterà solamente uno dei protagonisti di una gamma composta da tre modelli. Secondo quanto diffuso, la gamma sarà infatti composta da una GT quattro porte, un SUV di ultra-lusso e una berlina ammiraglia. L’elemento che sarà alla base dell’intera gamma è proprio l’innovativa piattaforma JEA, realizzata appositamente per questa generazione.

Quel che sappiamo, inoltre, è che la GT dispone di un’autonomia superiore a 600 chilometri e una potenza di oltre 575 CV. Per quanto riguarda la commercializzazione, secondo le previsioni sarà avviata per la fine del 2025 mentre per le consegne si dovrà attendere l’estete del 2026. Chiaramente, la scelta di presentare la nuova concept car negli Stati Uniti rappresenta una vera e propria strategia per riuscire ad espandere la propria presenza in quel mercato. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito a Jaguar.