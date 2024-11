Apple Vision Pro con M5 in arrivo nel 2025, si allontana la versione economica

Fin dal lancio dell’unica versione esistente di Apple Vision Pro c’è tanto entusiasmo anche se sembra esserci ancora tempo per avere una versione meno costosa. Sebbene sia ormai molto tempo che se ne discute in giro, sarebbero pervenute voci per nulla rassicuranti su questo prodotto che priverebbe il mondo della realtà aumentata e virtuale e più utenti. Stando infatti a quanto riportato da Ming-Chi Kuo, un analista ben conosciuto nel settore tech, la versione economica del visore di realtà aumentata di Apple non è prevista prima del 2027.

Nel frattempo però le idee sembrano essere ben chiare per il lancio di un nuovo modello che rappresenterà la prossima versione di quello attualmente disponibile.

Apple prepara il lancio del prossimo Vision Pro con M5 ma si dimentica del modello economico

Il modello attuale, con un prezzo di lancio di 3500 dollari, non verrà sostituito da un’alternativa low-cost nel prossimo futuro. Anzi, nel 2025 è atteso un aggiornamento significativo del dispositivo: sarà equipaggiato con il chip M5 e avrà integrazione con le funzioni super interessanti di Apple Intelligence, promettendo di elevare ancora di più l’esperienza utente senza abbassare il costo.

Questa strategia potrebbe deludere chi sperava di avvicinarsi alla realtà aumentata senza svuotare il portafoglio. È un po’ la stessa storia dell’HomePod mini, che nonostante il prezzo ridotto non ha inciso profondamente nel mercato degli altoparlanti intelligenti come ci si aspettava.

Mentre Apple prosegue nel perfezionare la propria tecnologia AR, i consumatori desiderosi di un modello più economico dovranno pazientare. È chiaro che, per ora, la priorità dell’azienda è migliorare la tecnologia esistente piuttosto che renderla più accessibile.

In sintesi, se la prospettiva di esplorare mondi aumentati con Apple vi affascina, preparatevi a un investimento importante oppure a un’attesa prolungata. Apple, come sempre, sembra voler spingere i limiti della tecnologia, anche a costo di mantenere prezzi elevati.