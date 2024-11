Truffa pericolosa: il testo phishing arriva a nome di Meta

Oggi in giro c’è una nuova truffa molto pericolosa. Come si può notare, il nome che viene utilizzato è quello autorevole di Meta, che ovviamente non c’entra nulla con tutto questo.

Per chi non conosce cos’è una truffa phishing, non c’è effettivamente molto da capire. Tutto è chiarissimo: questo tipo di frode è infatti attribuibile ad un particolare modo di fare dei truffatori. Secondo quanto riportato infatti tutto avviene online con il malviventi che cercano in ogni modo di ingannare le persone. Tutto avviene facendosi passare per affidabili, impersonando banche, aziende o servizi conosciuti.

L’obiettivo è quello di ottenere informazioni personali come dati sensibili, password, numeri di carte di credito o dettagli del conto bancario. I truffatori inviano e-mail, messaggi o creano siti web fasulli che sembrano autentici, inducendo le vittime a inserire i loro dati. Una volta ottenute, queste informazioni possono essere usate per rubare denaro o commettere altre attività illecite.

Truffa phishing a nome di Meta, ora gli utenti rischiano sul serio

Immaginate all’improvviso di ritrovarli con il vostro account chiuso, magari quello di Facebook, WhatsApp o Instagram, tutte piattaforme appartenenti a Meta. Esatto, il messaggio truffa in questione parla proprio di questo, ovvero di un fantomatico account Meta Team chiuso. In realtà dovrebbe trattarsi di un antivirus chiamato in questo modo, ma ovviamente bisogna tenere ben a mente un concetto: non sta succedendo nulla, è solo una truffa.

L’obiettivo è spingere le persone a fare qualcosa, a cliccare sul link contenuto nel testo e magari a compilare anche i campi del form che viene fuori. È così infatti che le persone concederanno inconsapevolmente i loro dati sensibili. Ecco il testo da tenere d’occhio:

“AVVISO: Il tuo account Meta Team è sospeso!”

Abbiamo rilevato attività sospette sul tuo account. Come precauzione, il tuo abbonamento antivirus Meta Team è stato temporaneamente sospeso.

Per ripristinare l’accesso e proteggere il tuo dispositivo, rinnova subito l’abbonamento.

Caro utente,

Ti scriviamo per informarti che il tuo abbonamento antivirus Meta Team è scaduto e il tuo account è temporaneamente sospeso.

Rinnova la tua licenza

Cordiali saluti,

Il team di supporto Meta Team“.