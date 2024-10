Apple è alle prese con un nuovo progetto più “economico”. Si tratta di un nuovo Vision Pro che potrebbe presentare un costo meno alto rispetto ai suoi predecessori. Il prossimo visore economico potrebbe essere lanciato sul mercato ad inizio del prossimo anno come riportato da Mark Gurman. Il noto giornalista di Bloomberg è da sempre particolarmente informato sulle novità Apple e ha riferito alcune informazioni utili sul prossimo Vision Pro.

Apple pronta al lancio di un nuovo visore economico?

In generale, i dispositivi Vision Pro sono caratterizzati da funzionalità futuristiche e particolarmente allettanti. Eppure, c’è un dettaglio che ha finito inevitabilmente per allontanare moltissimi utenti. Si tratta del suo prezzo. Al momento, infatti, il visore Apple è in vendita a 3500 dollari. Considerando un tale costo, proibitivo per moltissimi utenti, l’azienda di Cupertino sta pensando di presentare una variante meno costosa.

Per far sì che tale versione possa arrivare, sarà necessario però rendere il nuovo visore meno “pro” rispetto ai suoi predecessori. Nel dettaglio, sembra che Apple potrebbe optare per un processore meno potente. Potrebbe optare per un SoC della serie A come l’A18 Pro al posto dell’attuale M2.

Seguendo la stessa logica, verranno utilizzati materiali più economici. Come, ad esempio, la plastica in sostituzione all’alluminio e al vetro. Inoltre, potrebbe sparire il display lenticolare esterno dettaglio che potrebbe portare alla rimozione della funzione EyeSight. Si tratta della funzione che mostra all’esterno del visore gli occhi degli utenti che lo indossano.

A tal proposito, è utile sottolineare che la funzione per quanto innovativa non è stata accolta con particolare entusiasmo. Ciò soprattutto perché in base al contesto o all’illuminazione lo sguardo degli utenti può risultare poco visibile. Inoltre, ci sono casi in cui risulta anche poco naturale. Considerando tali pareri è ipotizzabile che eliminare lo schermo esterno potrebbe rappresentare la scelta migliore.

Nel suo comunicato, Gurman ha affermato che la nuova versione economica dell’Apple Vision Pro potrebbe presentare un costo di circa 2000 dollari.