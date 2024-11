Telegram sta rilasciando un nuovo aggiornamento. Quest’ultimo è dedicato soprattutto ai contenuti video. Nel dettaglio, l’aggiornamento introduce una serie di miglioramenti dedicati all’esperienza multimediale su Telegram. Uno dei cambiamenti in arrivo riguarda la gestione dei video nelle chat. Telegram ora ottimizza automaticamente la qualità dei video in base alla connessione dell’utente. È importante sottolineare che gli utenti possono comunque scegliere manualmente il livello di qualità desiderato.

Telegram: novità per la riproduzione video

Per la versione iOS dell’app viene introdotta una funzione migliorata di Picture–in–Picture (PiP). Ora, basta scorrere verso l’alto mentre si guarda un video per continuare a visualizzarlo in una finestra ridotta. Ciò permette agli utenti di continuare a navigare tra le diverse chat senza interrompere la riproduzione del filmato.

Un altro miglioramento significativo riguarda la velocità di riproduzione dei video. Telegram permette già da qualche tempo di personalizzare la velocità. Con l’ultimo aggiornamento è possibile farlo in modo più rapido e intuitivo. Ora, tenendo premuto sul lato destro del player video, si può velocizzare la riproduzione fino a 2x. Scorrendo ulteriormente, si può arrivare a 2.5x. Per tornare alla velocità normale, basta rilasciare il dito dal display. Gli utenti Android possono anche utilizzare il doppio tocco per avanzare o retrocedere di 10 secondi nel video. Opzione disponibile con un tap sul lato destro o sinistro dello schermo.

Un’interessante novità riguarda la possibilità di aggiungere media ai messaggi già inviati. Non sarà più necessario eliminare un messaggio per allegare contenuti multimediali aggiuntivi. Basterà modificarlo e inserire l’elemento desiderato. Inoltre, per i perfezionisti, è stata introdotta una funzione di timestamp che mostra l’ultimo orario di modifica dei messaggi.

L’aggiornamento introduce anche miglioramenti per i gruppi e i canali. Ora è possibile usare un formato speciale, #hashtag@username, per cercare solo tra i post e le storie di una specifica chat. Infine, i bot su Telegram possono ora inviare fino a 1.000 messaggi al secondo, una funzione utile soprattutto per servizi che richiedono notifiche tempestive. Un’altra funzione attesa riguarda il contatore esatto delle reazioni a ciascun messaggio. Quest’ultima funzione rende immediato e visivo il numero di interazioni ricevute da un contenuto.