Apple Intelligence è disponibile su iPhone, iPad e Mac

È stata una giornata molto importante quella di ieri per Apple, che infatti ha introdotto ufficialmente i suoi nuovi iMac da 24 pollici ma non solo. Il grande annuncio dell’azienda che molti utenti in giro per il mondo stavano attendendo riguardava proprio l’introduzione di Apple Intelligence. Il nuovo insieme di funzioni che grazie all’intelligenza artificiale cambia per sempre il modo di interagire degli utenti con i loro dispositivi Apple, diventa ufficiale in seguito al lancio dei nuovi software iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1.

Apple Intelligence ora è disponibile per tutti ma non ancora in Italia

Secondo il CEO di Apple, Tim Cook, Apple Intelligence rappresenta una nuova era per i dispositivi della mela, mettendo anni di innovazione e sviluppo AI a disposizione degli utenti in modo intuitivo e sicuro. Al centro di Apple Intelligence c’è l’idea di un’intelligenza personale che non solo rende più facile l’uso delle applicazioni, ma rispetta rigorosamente la privacy, grazie all’elaborazione direttamente sul dispositivo e alla nuova tecnologia Private Cloud Compute. È proprio grazie a questa soluzione che le informazioni più importanti godono di protezione, la stessa che viene estesa ad iPhone, a Mac e anche al cloud.

Sono diverse le funzionalità presenti all’interno di Apple Intelligence e sono già disponibili. Queste includono strumenti di scrittura avanzati che aiutano a migliorare, correggere o riscrivere i testi ma anche una funzione di ricerca visiva. Questa è davvero utile per trovare oggetti nelle foto e nei video descrivendoli a parole. Inoltre, le notifiche vengono organizzate in modo da mostrare solo le informazioni più rilevanti, aiutando gli utenti a concentrarsi su ciò che conta davvero.

Sono state importanti le parole riferite dall’attuale Senior Vice President of Software Engineering, Craig Federighi, che ha definito Apple Intelligence come una soluzione progettata “in puro stile Apple”. Il manager ha detto che questo rilascio è solo il primo passo, con nuove funzioni che verranno introdotte nei prossimi mesi.