Il lancio del Realme GT 7 Pro è sempre più vicino e lo smartphone si configura come uno dei flaship più attesi di questo periodo. Il motivo è da ricercare nella scheda tecnica che il brand ha messo a punto per questo dispositivo che punta a conquistare la fascia alta del mercato.

Stando a quanto emerso fino ad ora, il Realme GT 7 Pro sarà caratterizzato da un display OLED da 6,78 pollici realizzato da Samsung. Il pannello sarà curvo su tutti i lari e offrirà una risoluzione pari a 1.5K e un valore di refresh rate fino in grado di raggiungere i 120Hz.

La luminosità massima sarà di 6000 nits, facilitando l’utilizzo del dispositivo in ogni condizione di illuminazione. Inoltre, la protezione sarà affidata al vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 in grado di resistere a graffi e urti.

Realme GT 7 Pro si preannuncia uno smartphone top di gamma dotato di tantissime novità tecniche che lo renderanno imperdibile

Il cuore del dispositivo è certamente il Qualcomm Snapdragon 8 Elite. La nuova generazione di chipset pensata per la fascia alta del mercato offrirà prestazioni senza paragoni, rendendo il Realme GT 7 Pro estremamente versatile per ogni utilizzo. Il sistema, inoltre, potrà contare su fino a 25GB di RAM e fino a 1TB di storage interno.

La batteria da 6.500mAh garantirà la massima autonomia possibile mentre la ricarica rapida a 120W offrirà ore di utilizzo con pochi minuti di ricarica. Il brand cinese ha messo a punto anche la propria interfaccia proprietaria Realme UI 6, basata su Android 15, per garantire la massima versatilità agli utenti.

Il comparto fotografico sarà composto da tre ottiche posteriore, con un sensore principale da 50 megapixel, affiancato da una lente ultra-wide da 8MP e un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel. La fotocamera frontale invece, è da 16 megapixel ottimizzata per selfie e videochiamate.

Oltre ad una dotazione hardware eccezionale, Redmi ha lavorato molto anche sull’estetica e sul design oltre che sulla qualità costruttiva. Il GT 7 Pro è realizzato con una backcover ottenuta attraverso un processo di forgiatura a caldo multi-strato AG. Questa lavorazione è stata definita “Mars Design” in quanto il disegno e il colore richiama quelle del pianeta Rosso.

La versione in tonalità arancione sarà accompagnata anche dalle colorazioni Star Trail Titanium e Light Domain White di cui non abbiamo molti dettagli. Non resta che attendere qualche giorno per scoprire ulteriori segreti sul dispositivo.