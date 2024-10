I Galaxy S25 rappresenteranno l’apice della tecnologia secondo Samsung e il loro debutto è previsto per l’inizio del prossimo anno. Oltre ad una scheda tecnica di tutto rispetto, il gigante coreano farà di tutto per rendere i propri device facili da usare e ricchi di funzionalità avanzate.

Questo sarà possibile grazie alla One UI 7, la user interface proprietaria di Samsung. Basata su Android 15, l’interfaccia utente permetterà di sfruttare appieno le potenzialità offerte dai flagship e godere di tutte le novità hardware e software.

La versione stabile di One UI 7 è prevista nel corso del 2025 e le novità attese sono tante. In occasione della Samsung Developer Conference, il brand coreano ha mostrato alcune immagini della nuova interfaccia utente e i relativi cambiamenti.

Samsung vuole osare con la One UI 7, la user interface rivoluzionerà il modo di usare i Galaxy S25 e tutti i device su cui arriverà

In particolare, l’azienda ha apportato alcune modifiche allo stile della UI per renderla più facile da utilizzare e reattiva. Infatti, si nota una evoluzione del centro di controllo oltre che nel menu delle app utilizzate recentemente. Tuttavia, Samsung potrebbe osare maggiormente e apportare cambiamenti a tutte le principali app utilizzate dagli utenti come Galleria, Telefono, Fotocamera e molte altre.

Secondo gli analisti, Samsung potrebbe adottare uno stile generale ispirato a quello di Apple con iOS17. Il marchio asiatico non effettuerà una copia totale dell’interfaccia utente del brand della mela, ma potrebbe trarre ispirazione per alcune soluzioni.

In particolare, le forme arrotondate e non spigolose presenti nelle icone e nei menù potrebbero rappresentare un indizio in questo senso. Tuttavia, Samsung ci tiene alla propria identità, quindi potrebbe anche trattarsi di un semplice caso dovuto all’utilizzo di uno stile più morbido che in passato.

In ogni caso, la One UI 7 potrebbe diventare un punto di svolta importante per Samsung e rappresentare uno dei più grandi cambiamenti software mai realizzati. A giudicare dal tempo impiegato per lo sviluppo, l’azienda non vuole lasciare nulla al caso e offrire ai propri utenti la miglior esperienza d’uso di sempre.