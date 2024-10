L’atteso Realme GT 7 Pro rappresenta il nuovo flagship di riferimento per il brand cinese. L’azienda sta lavorando sugli ultimissimi aspetti del dispositivo prima del lancio ufficiale atteso a giorni. La possibile data di lancio è prevista entro fine mese ma siamo già a conoscenza di alcune delle caratteristiche tecniche del device.

Il Realme GT 7 Pro sarà caratterizzato dalla presenza del SoC Snapdragon 8 Elite. Questo chipset, in precedenza, era noto come Snapdragon 8 Gen 4 ma Qualcomm ha scelto di cambiare il nome ufficiale. Tuttavia, non cambia la sostanza e la piattaforma hardware sarà la più potente a disposizione del chipmaker americano.

Inoltre, Realme sarà tra i primi brand a lanciare sul mercato uno smartphone spinto dal SoC Qualcomm. L’anteprima sarà dedicata al mercato Cinese ma, poco dopo, il flagship arriverà anche negli altri mercati internazionali.

Realme GT 7 Pro sarà un flagship da tenere d’occhio, il brand potrebbe presentarlo a breve anche al di fuori della Cina

La conferma arriva dall’ente NBTC della Thailandia che ha visto comparire il dispositivo all’interno del database. Il numero di modello è RMX5011, assimilabile a quello del GT 7 Pro, ma la certificazione non svela la scheda tecnica.

Tuttavia, la presenza del device in Thailandia lascia intendere che Realme si sta preparando al debutto internazionale subito dopo il lancio in Cina. Non è chiaro quanto tempo sarà necessario, ma possiamo immaginare che potrebbero volerci poche settimane o al massimo un mese dopo l’annuncio dedicato alla Cina.

In base alle indiscrezioni trapelate nel corso di queste settimane, possiamo stilare una possibile scheda tecnica del GT 7 Pro. Come anticipato, il SoC Snapdragon 8 Elite sarà affiancato da 16GB di memoria RAM del tipo LPDDR5x e fino a 1 TB di memoria interna. La batteria da 6.500 mAh supporterà la ricarica rapida a 120W per ottenere tanta autonomia con pochi minuti di ricarica.

Il display AMOLED da 6.78 pollici avrà una risoluzione da 1.5K e refresh rate a 120Hz. Lo smartphone potrà contare sulla certificazione IP68/69 e sulla presenza di Android 15 accompagnato dall’interfaccia proprietari Realme UI 6. Completerà la ricca dotazione tecnica una fotocamera principale da 50MP, una lente periscopica da 50MP e un sensore ultra-wide da 8MP.