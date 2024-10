Deep Blue Aerospace, una startup cinese con sede nella provincia orientale del Jiangsu, si sta lanciando nel turismo spaziale, con l’idea di cominciare a portare persone nello spazio suborbitale a partire dal 2027. Questa data segna un traguardo ambizioso per la compagnia, che intende sfidare i big del settore come Blue Origin e Virgin Galactic, attualmente tra i pochi attori sul mercato in grado di offrire questo tipo di esperienze.

Deep Blue Aerospace ed il turismo spaziale

Il costo fissato per un biglietto su uno dei futuri voli è di circa 1,5 milioni di yuan, o 194.000 euro. Un prezzo non accessibile a tutti, ma in linea con il mercato, soprattutto se si considera che Virgin Galactic, ad esempio, vende un singolo biglietto a circa 450.000 dollari. Deep Blue Aerospace si propone di offrire un’esperienza completa e immersiva: un viaggio breve, ma unico, in cui si potrà osservare la Terra da una prospettiva impareggiabile, contro il fondale nero dello spazio.

Il sistema su cui stanno lavorando è simile al New Shepard di Blue Origin, composto da un razzo e una capsula riutilizzabili, che sono stati già testati in diversi voli. Il modello di Blue Origin ha dato prova di solidità e sicurezza, completando otto voli con equipaggio; l’ultimo è avvenuto lo scorso 29 agosto. Ora Deep Blue Aerospace mira a seguire lo stesso cammino, con l’obiettivo di offrire un’esperienza a costi ridotti rispetto ai concorrenti.

Per chi riesce a prenotare uno di questi posti esclusivi, il viaggio dovrebbe durare dai 10 ai 12 minuti, un tempo sufficiente per sperimentare l’assenza di gravità e per poter ammirare il panorama dallo spazio. L’esperienza si annuncia come qualcosa di speciale: non solo un breve volo, ma un vero e proprio momento sospeso nel tempo e nello spazio, riservato a chi sogna di varcare i confini dell’atmosfera e vivere in prima persona l’assenza di gravità.

Un nuovo modo di vedere il mondo

Il turismo spaziale è un settore in espansione, e la competizione si fa sempre più serrata. Non ci sono solo razzi e capsule: anche le mongolfiere stratosferiche stanno cominciando a fare breccia in questo mercato esclusivo. Richard Branson, fondatore di Virgin Galactic, è già pronto per lanciare voli in mongolfiera con Space Perspective, e dovrebbe fare da co-pilota per il primo viaggio con equipaggio di questa nuova esperienza.

Con l’arrivo di Deep Blue Aerospace, però, c’è aria di novità: una nuova compagnia che mira a rendere l’esperienza accessibile a più persone e a prezzi competitivi, aprendo così nuove opportunità in Asia e portando l’industria spaziale cinese ancora più avanti. Anche se manca ancora qualche anno all’inizio ufficiale dei voli, l’annuncio ha suscitato curiosità e entusiasmo tra gli appassionati, aprendo scenari interessanti per il futuro del turismo spaziale.