Realme ha trasmesso un evento particolarmente atteso in India, denominato “The Dark Horse of AI”. Durante quest’ultimo sono stati presentati diversi argomenti legati al nuovo smartphone Realme GT 7 Pro e alla prossima interfaccia utente Realme UI 6.0. Il nuovo smartphone debutterà ufficialmente in Cina all’inizio di novembre. Mentre l’evento di lancio per i mercati internazionali, inclusa l’India, si terrà qualche settimana dopo.

Il nuovo modello sarà il primo a essere dotato della Realme UI 6.0, seguito poi dai modelli GT 6 e GT 6T, e dalle varianti Pro e Plus delle serie Realme 12 e Realme 13. Il rollout della nuova interfaccia avverrà in due fasi. La prima entro gennaio 2024 e la seconda entro il prossimo aprile. Ciò coinvolgerà diversi modelli come GT3 240W, Realme 11 Pro+ e Realme 10 Pro+.

Realme: le novità emerse durante il “The Dark Horse of AI”

L’evento ha visto una grande enfasi sulle innovazioni basate sull’intelligenza artificiale. Quest’ultime sono state riunite con la denominazione NextAI. Le principali aree di applicazione includono AI Efficiency, AI Imaging e AI Gaming. Con la versione UI 6.0, gli utenti potranno beneficiare di strumenti avanzati come AI Eraser 2.0. Quest’ultimo permette di rimuovere oggetti indesiderati dalle foto in modo ancora più accurato, grazie alla capacità di rilevare e eliminare elementi specifici.

Anche AI Documents è stato progettato per migliorare la leggibilità delle scansioni. Mentre AI Recording Summary si occuperà di sintetizzare automaticamente le registrazioni vocali, evidenziando i punti salienti per una consultazione rapida. Un’altra funzione interessante è AI Remove Reflections, che riduce i riflessi indesiderati nelle foto, come quelli delle luci artificiali o dei vetri.

In aggiunta, l’app Memories utilizzerà l’intelligenza artificiale per creare album automatici. La UI 6.0 è stata progettata secondo il concetto di Fluid Design, che punta su un’estetica essenziale. Ciò con una dinamica reattiva e una gestione dell’intelligenza artificiale attraverso Effortless AI, per rendere l’esperienza d’uso ancora più intuitiva.