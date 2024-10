Samsung Galaxy S25: niente Exynos 2500, solo Snapdragon 8 Elite

Da qualche settimana a questa parte si sta parlando tanto dei processori che andranno a mettere in moto la prossima gamma smartphone di Samsung. Secondo quanto riportato, il discorso riguarda il nuovo e presunto Exynos 2500 e l’appena presentato Qualcomm Snapdragon 8 Elite, chip che al momento risulta il migliore su piazza. Durante le ultime ore, almeno secondo quanto trapelato, ci sarebbe stato un grande colpo di scena: l’Exynos 2500, chip proprietario di Samsung, sarebbe stato cancellato.

A riferirlo sarebbe stato uno degli informatori del web più famosi in assoluto, il quale avrebbe dunque fatto riferimento ad alcuni media coreani. Secondo quanto riportato dunque Samsung dovrà fare a meno del suo processore, quello che in molti avrebbe dato vita alle prestazioni almeno dei modelli di bade.

Samsung Galaxy S25: l’intera gamma dovrebbe arrivare con Snapdragon 8 Elite, aumentano i prezzi?

L’arrivo di questa notizia confonde nettamente le carte in tavola. Gli utenti si aspettavano che almeno i modelli di base della prossima gamma Galaxy S25 sarebbero stato equipaggiati con il chip proprietario Exynos 2500, secondo le ultime voci totalmente cancellato in queste ore. Ora dunque il discorso è unico: Samsung dovrebbe optare per il nuovo Snapdragon 8 Elite per l’intera line-up, compresi Galaxy S25 ed S25+.

Inizialmente solo il modello Ultra sembrava il designato a ricevere a bordo il nuovo SoC di Qualcomm, ma ora lo scenario è inevitabilmente cambiato. Questo comporterà molto probabilmente un aumento dei prezzi di ogni smartphone della linea in arrivo in quanto lo Snapdragon 8 Elite costa più del depennato Exynos. Voci precedenti avevano addirittura parlato della possibilità che Samsung potesse riferirsi a MediaTek per l’uso dei suoi nuovi Dimensity 9400, ma a quanto sembra anche questa ipotesi è stata scartata. Questo è quanto filtra in queste ore ma ci saranno comunque nuove informazioni che aiuteranno il pubblico ad avere un’idea più definita in merito ai prossimi rivali della gamma iPhone 16.