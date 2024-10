L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sembra non volersi fermare. Fausto l’altro giorno l’operatore aveva comunicato di aver prorogato la disponibilità di una delle sue offerte a basso costo. Ora, però, l’operatore ha deciso di continuare a proporre anche un’altra offerta di rete mobile, una delle più convenienti dell’ultimo periodo. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile denominata Kena 4,99 Flash 100. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile stupisce, prorogando la sua offerta shock Kena 4,99 Flash 100

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sembra davvero inarrestabile. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco deciso di prorogare anche la disponibilità di un’altra sua super offerta. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta shock denominata Kena 4,99 Flash 100. Come suggerisce il nome, anche questa offerta ha un costo molto basso di appena 4,99 euro al mese.

Tuttavia, rispetto all’offerta mobile prorogata qualche giorno fa, quest’ultima arriva ad includere a basso costo una quantità di traffico dati decisamente più alta. Gli utenti avranno infatti a disposizione fino a ben 100 GB di traffico dati, utilizzabili per navigare con una connettività massima pari al 4G. Il bundle di questa offerta include poi ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri.

Anche questa offerta è di tipo operator attack, quindi sarà attivabile da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da specifici operatori telefonici. L’offerta Kena 4,99 Flash 100 sarà disponibile all’attivazione per qualche altro giorno. Gli utenti avranno infatti a disposizione fino al prossimo 27 ottobre 2024 per poterla attivare. Come sempre, non è da escludere che l’operatore possa prorogare ulteriormente la disponibilità di questa offerta favolosa. Staremo a vedere cosa deciderà di fare l’operatore virtuale Kena Mobile. Eventualmente, ricordiamo che sul sito ufficiale dell’operatore sono a disposizione tantissime altre offerte di rilievo.