Il lancio ufficiale della famiglia Galaxy S25 è ancora lontano e non avverrà prima di gennaio 2025. Tuttavia, le indiscrezioni a riguardo si stanno intensificando ogni giorno che passa e possiamo scoprire che Samsung potrebbe essere indecisa sul futuro della gamma.

Infatti, Samsung potrebbe rinunciare ad utilizzare i System-on-Chip sviluppati da Qualcomm preferendo, invece, quelli sviluppati internamente. Questo significa che i Galaxy S25 e S25+ saranno caratterizzati dalla presenza del SoC Exynos 2500 invece dello Snapdragon 8 Gen 4 (o Snapdragon 8 Elite).

Il motivo è da ricercare in due fattori principali. Il primo è l’aumento del costo della soluzione Qualcomm e conseguente aumento del prezzo finale di vendita ai consumatori. Il secondo, invece, è legato allo sviluppo del chipset proprietario di Samsung che ha permesso di migliorare le prestazioni finali.

Samsung sta valutando diverse opzioni di SoC da equipaggiare sui Galaxy S25 e S25+ ma sta valutando anche il rapporto tra costi e benefici

Purtroppo, dopo alcuni anni non da protagonista, la gamma di System-on-Chip Exynos potrebbe aver perso il proprio appeal sugli utenti. Samsung è arrivata ad interrompere la produzione per lavorare sui chipset e ripresentarli dopo aver risolto la maggior parte dei problemi. Adesso, l’azienda coreana è fiduciosa e crede nel progetto Exynos 2500, tanto da equipaggiarlo su due dei tre flagship in arrivo.

Le prestazioni del Galaxy S25 Ultra dovrebbero essere legate allo Snapdragon 8 Gen 4 nella versione personalizzata “for Galaxy” che offrirebbe un plus di potenza rispetto alla versione standard. Ulteriori indiscrezioni indicano che Samsung potrebbe perfino ricorrere al SoC Dimensity 9400 per il Galaxy S25 FE.

Ricordiamo che, al momento, non ci sono informazioni ufficiali da parte di Samsung e che la certezza arriverà solo a gennaio 2025 con la presentazione ufficiale dei device. In ogni caso, le indiscrezioni merse riguardo il SoC Exynos 2500 sembrano promettenti. Sulla piattaforma Geekbench, il chipset ha ottenuto 2666 punti nel test in single-core e 8839 punti in quello multi-core, valori non troppo lontani da quelli fatti registrare dallo Snapdragon 8 Gen 4. Non resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire qualcosa in più sulla nuova famiglia Galaxy S25.