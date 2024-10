Phishing e truffe in corso in Italia: il messaggio più pericolo è questo

Una truffa di tipo phishing porta le persone spesso a credere che ci siano delle azioni da compiere necessariamente per risolvere alcuni problemi. Oggi non c’è nulla di tutto questo in giro, ma solo una nuova truffa che avrebbe l’intento di depredare i conti degli utenti e soprattutto di rubare i dati personali. Come si può leggere in basso, il testo a tratti sembra anche molto allettante, ma non c’è nulla di reale in tutto quello che dice.

Truffa con il metodo “crypto”: tranquilli, non avete nulla da guadagnare, solo da perdere

È questo il testo che purtroppo sta facendo discutere in queste ore e che diverse persone si sono ritrovate all’interno della loro e-mail. I truffatori hanno un’idea ben precisa in testa, ovvero quella di inviare il messaggio talmente tanti utenti diversi da riuscire a beccare coloro che effettivamente investono in criptovalute. È proprio in questo modo che dunque si può sperare di fregarne qualcuno, portandolo a cliccare sul link presente nel testo al fine di fargli credere di poter guadagnare la somma indicata.

Ovviamente il consiglio che diamo è quello di non fidarsi assolutamente di tutto quello che compare all’interno di questi messaggi. Non ci sono infatti tipologie di testi attendibili che possano in qualche modo portare gli utenti ad un vero guadagno. La truffa purtroppo stammi mettendo tante vittime in queste ore, a tal punto da screditare anche il mondo delle criptovalute. Per questo motivo vi consigliamo di stare attenti soprattutto a questo messaggio che trovate qui sotto:

“ESTRAZIONE DEL CLOUD

Bentornato, ID utente81214293!

Sono trascorsi 364 giorni da quando ti sei registrato sulla nostra piattaforma per il mining automatico di Bitcoin nel cloud. I tuoi dispositivi sono stati collegati alla nostra piattaforma tramite indirizzo e-mail.

Eri inattivo, ma la criptovaluta è stata comunque raccolta automaticamente dal tuo dispositivo.

Durante la tua assenza, hai guadagnato 1,3426 BTC ($890707,77) USD tramite il cloud mining.

Il tuo saldo: 1,3426 BTC ($890707,77)

Continuare

Se il collegamento non funziona, copialo manualmente e incollalo nella barra degli indirizzi del browser dall’area di testo sottostante“.