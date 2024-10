Il lancio ufficiale della serie Galaxy S25 avverrà solo a gennaio 2025 ma le indiscrezioni riguardanti la prossima serie di top di gamma Samsung si stanno intensificando. In base ai report emersi in rete, Samsung stava valutando differenti opzioni di System-on-Chip da equipaggiare a seconda del modello.

Gli analisti si aspettavano fino a tre chipset diversi da equipaggiare sui Galaxy S25. Entrando maggiormente nel dettaglio, sui Galaxy S25 Ultra ci aspettiamo la presenza del Qualcomm Snapdragon 8 Elite mentre per il Galaxy S25 FE il MediaTek Dimensity 9400.

Passando ai Galaxy S25 e S25+, Samsung era intenzionata ad utilizzare la soluzione proprietaria Exynos 2500. Tuttavia, questa opzione potrebbe subire alcuni cambiamenti. Stando ad un nuovo report trapelato in queste ore, l’azienda coreana potrebbe accantonare l’idea di utilizzare il chipset realizzato in autonomia preferendo il SoC di Qualcomm.

La sorte del SoC Exynos 2500 è in bilico, le nuove indiscrezioni trapelate indicano Samsung potrebbe non utilizzare il chipset sui Galaxy S25

A lanciare l’indiscrezione ci hanno pensato diversi leaker. Il brand asiatico sarebbe orientato sul presentare i Galaxy S25 e S25+ con lo Snapdragon 8 Elite, uniformandoli alla variante Ultra. Inoltre, il cambiamento sembra più profondo di quanto inizialmente preventivato.

Infatti, il progetto del nuovo Exynos 2500 sarebbe stato completamente accantonato. Il SoC non sarebbe più in lista per nessuno degli smartphone di Samsung, neanche i Galaxy Z Flip 7. Se questa indiscrezione dovesse essere confermata, sarebbe un duro colpo per il gigante coreano.

La reputazione dei SoC Exynos è pesantemente intaccata in quanto non ritenuta all’altezza dei competitor Apple, Qualcomm e MediaTek. Inoltre, il recente lancio dello Snapdragon 8 Elite, già considerato il chipset più potente nel panorama mobile, creerebbe un divario prestazionale notevole tra i vari Galaxy S25.

Ricordiamo che le indiscrezioni trapelate non sono state confermate ufficialmente da Samsung e per avere dettagli ufficiali in merito, bisognerà attendere ancora qualche mese.