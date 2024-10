Uno dei prodotti più attesi e discussi di tutto quest’anno è rappresentato senza alcun dubbio dalla CPU di MediaTek di ultima generazione, parliamo di Dimensity 9400, la quale per molti rappresenta un tentativo di sovvertire il monopolio instaurato da Qualcomm, è bene dopo una lunga attesa questa piattaforma è finalmente tra noi, l’azienda l’ha ufficializzata accendendo di fatto il mese di ottobre che rappresenterà un nodo cruciale per tutte le aziende che si occupano di produrre hardware per smartphone.

Il processore in questione introduce tantissime novità che dovrebbero rappresentare una scelta alternativa ai classici SoC Snapdragon, garantendo delle prestazioni davvero impeccabili che potrebbero seriamente mettere in crisi il predominio che l’azienda taiwanese ha instaurato nell’ultimo decennio, vediamo insieme le caratteristiche tecniche ufficiali.

Le specifiche nel dettaglio