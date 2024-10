Tesla ha svelato al mondo, con il suo classico stile esuberante, il nuovissimo Cybercab. Questa particolare vettura rappresenta la visione di Elon Musk per la mobilità del futuro, configurandosi come un vero e proprio Robotaxi.

Cybercab, infatti, non è dotato di comandi come volante e pedali e promette di portare gli occupanti a destinazione in modo totalmente autonomo. Basterà inserire il punto di arrivo e la vettura si guiderà da sola senza bisogno di interventi esterni o supervisione.

Tuttavia, non si tratta della novità più sorprendente che la nuova vettura di Tesla porta con sé. Elon Musk ha annunciato con entusiasmo che Cybercab potrà contare sulla tecnologia di ricarica wireless. Non sarà più necessario collegare il veicolo alla colonnina di ricarica attraversi i cavi, ma si potrà parcheggiare su un pad dedicato e ricaricare la batteria per induzione.

Tesla sta plasmando in futuro già da oggi e Cybercab è l’esempio perfetto di cosa attenderci nella mobilità urbana dei prossimi anni

Attraverso l’utilizzo di campi elettromagnetici, sarà possibile trasferire l’energia tra la postazione di ricarica e il robotaxi senza fili per ripristinare la massima autonomia. Considerando che si tratta della prima vettura dell’azienda ad utilizzare questa tecnologia, al momento non si hanno informazioni sulla velocità di ricarica e su quanti chilometri sarà possibile percorrere con una carica.

L’unica certezza è che la ricarica wireless ad induzione sarà l’unico modo per ricaricare il veicolo. Infatti, sono assenti le porte e gli spinotti di ricarica, come confermato direttamente da Elon Musk. Siamo certi che Tesla ha anche pensato ad una infrastruttura per garantire la massima autonomia possibile.

Possiamo immaginare che verranno realizzate stazioni di ricarica dedicate o strade smart che integreranno la possibilità di ricaricare il veicolo in marcia. Elon Musk stesso ha ammesso che Cybercab è pensato per essere un veicolo del futuro e, chiaramente, integra soluzioni rivoluzionarie per i giorni nostri.

Se a tutto questo aggiungiamo che il costo previsto è di 30.000 euro, possiamo ben comprendere che il Cybercab si preannuncia in grado di cambiare il settore automotive per sempre. Tuttavia, bisognerà aspettare il 2027, anno in cui è previsto il lancio ufficiale.